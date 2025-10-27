Қазақстанмен шекаралас елдерде мұндай пранк жасамаймын – Қытай мен Өзбекстанда даулы видео түсірген блогер
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Таяуда Қытай мен Өзбекстанның қоғамдық орындарында бейтаныс жігіттердің аяқ-қолынан ұстап, пранк түсірген блогер қыздың әрекеті халық арасында қызу талқыланды. Тиісінше, Аружан Айбековаға қатысты әкімшілік жаза қабылданды. Осы орайда Kazinform тілшісі даулы видео авторымен сұхбат құрып, блогерден мұндай қадамға не үшін барғанын сұрап көрді.
– Аружан Айбекқызы, әуелі өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Қай жердің тумасысыз, блогерлікке қашан бет бұрдыңыз?
– Мен Талдықорған қаласының тумасымын, 19 жастамын. Қазіргі таңда Qamalladin университетінде «Маркетинг» мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Бала кезімнен медиа саласына қызықтым. Сондықтан таңдаған мамандығыма қарамастан, осыдан бір жыл бұрын блогерлікке бет бұрдым. Бастапқыда түрлі бағытта видеолар түсіріп жүрдім. Кейін метро форматында пранк жасап көрдік. ТМД аумағында осындай видеолар түсіретін қыздар өте аз. Бүгінгі таңда 1,2 млн оқырманым бар, оның ішінде шетелдіктердің үлесі басым. Негізгі мақсат – халыққа көңіл-күй сыйлау.
– Әлеуметтік желідегі парақшаңызды шолып шықтым. Блог форматы ерекше екен. Неліктен мұндай бағытта пранк түсіруг бел будыңыз?
– Бұған дейін түрлі бағытта контент жасап, өзімнің стилімді іздедім. Дегенмен олардың ішінен ең қызығы осы метро форматы болды. Тиісінше, ол оқырмандарға ұнады, қолдау тапты. Мен видеоларды ашық әрі шынайы түсіремін. Адамдармен алдын-ала келіспеймін.
– Қытай мен Өзбекстанда түсірген пранктер көпшілік талқысына түсті. Бұған қатысты өзіңіздің пікіріңіз қандай?
– Резонанс тудырған видеоны Қытайға бизнес жасауға барғанда түсірген едім. Алайда, ол елдің менталитеті басқа. Мен оны мемлекетті қаралау мақсатында түсірген жоқпын. Десек те осы видео көпшіліктің талқылқысына түсті. Онда біздің адамдар: «Ол қыз сотталды, оның үстінен іс қозғалды» деп шуласты. Негізі Қытай тарапымен ешқандай мәселе болған жоқ, тек ескертумен шектелді.
Енді Ташкентте түсірілген видеоға тоқталсам, ол тек менің емес, бүкіл команданың шешімі болды. «Бұл қыз өткен жағдайдан сабақ алмай ма?!» деген пікірлер жазылды. Тиісінше, оны өзімнің тобыма ескертіп, видеоны өшіріп тастауды ұсындым. Алайда, ол команданың идеясы болғаннан кейін қарсы келе алмадым.
Қытай тарапына ешқандай ренішім жоқ. Осындай резонанс болған соң Қазақстанға оралуға тура келді. Егер мұндай жағдай болмағанда мен Қытайда кәсіпкерлікпен айналысып жүре берер едім.
Сонымен қатар біз өзбекстандық блогерлермен бірлесе контент жасадық. Атап айтқанда, тұрғындарға гүл, тамақ ұсынып, орталықта шоу ұйымдастырдық. Ал, метрода түсірген видеода мен жігіттердің санынан емес, қолынан ұстағанмын. Ол пранк 13 миллионға жуық қаралым жинады. Аталған видео үшін кінәлімін деп ойламаймын. Дегенмен қазір мұндай пранк түсіргім келмейді. Өйткені, Өзбекстан тарапынан болған теріс пікірлер маған ауыр тиді. Жеке басыма тіл тигізгендер жиіледі.
– Түсірген пранктер қазақ қызының әдебіне және жалпы Қытай, Өзбекстан халықтарының менталитетіне қайшы деген ой болған жоқ па?
– Иә, ондай ой болды. Мен барлық мемлекеттің заңы мен мәдениетін құрметтеймін. Осы орайда, Қытайдағы жағдай үшін ол елден кешірім сұраймын. Өйткені, ол жақтағы заңның қатал екенін және бұл видеоның резонанс тудыратынын білмедім.
Мәселен, Қазақстанда жастар еркін жүреді. Ал Өзбекстанның жастары ұстамды, сыпайы келеді. Сондықтан оларға көңіл-күй сыйлағым келді. ТМД деңгейінде алып қарасақ, мұндай видеолар қалыпты дүние. Менің контентімнен Қазақстанның абройына нұқсан келеді деп ойламаймын.
Алдағы уақытта видеоларымды абайлап түсіремін. Пранк жасауды жалғастырамын. Осы жағдайлардан кейін тартыншақтап, қорқасоқтап қалдым. Бұл ата-анама, туысқандарыма жетіп, олар маған ренішін білдірді.
– Сізге қатысты әкімшілік іс қозғалды. Өзіңізге салынған айыппұлды қаншалықты орынды деп есептейсіз?
– Мен әуел баста түсінбедім. Ол видео Өзбекстанда түсірілсе, неліктен оған Қазақстан айыппұл салады?! Сотта түсіндіргендей, мен ҚР азаматы болғаннан кейін шара елде қабылданады. «Халықтың ашу-ызасын келтірді, резонанс тудырды» дегеннен кейін айыппұлды төлеймін деп шештім. Өзіме де сабақ болды, тиісінше қабылданған шарамен келістім. Әкімшілік кодекстің «Ұсақ бұзақылық» бабы бойынша 20 АЕК көлемінде, яғни 78 мың теңге шамасында айыппұл салынды. Сотта видеоларда харассменттің белгілері бар екені айтылды. Қайдағы зорлық-зомбылық?! Мен пранкті әзіл ретінде түсіремін. Мәселен, автобуста харассменттің құрбаны болып жатқан көп қыз бар. Мен енді алдағы уақытта қоғамдық көліктердегі осындай жағдайларды түсіріп, көпшілікке көрсеткім келеді.
Дегенмен сот шешімімен келісемін. Судья маған қазақ қыздарының тәрбиесі мен әдебіне қатысты ақыл-кеңесін берді.
– Аружан, осы жағдайлардан кейін мұндай бағыттағы пранктерді түсіруді жалғастырасыз ба, әлде осы оқиғадан кейін өзгеше ой түйдіңіз бе?
– Осы оқилардан кейін біраз ойландым. Өйткені, менің тарапыма айтылған түрлі сыни пікір жасытып жіберді. Жеке басыма қатысты былапыт сөздер жазылды. Енді солардың үстінен тиісті органдарға арыз түсіргім келеді. Дегенмен барлығы жалған парақшалар. Адамдарға қандай видео түсіріп, ұсынсаң да жақпайды. Мен Қазақстанмен шекаралас елдерде мұндай пранк түсірмеймін, ал одан тыс мемлекеттердің аумағына барсам, ойланып көремін.
– Уақыт бөліп, сұхбат бергеніңізге рахмет!
Еске сала кетейік, бұған дейін Алматыда Қытай мен Өзбекстанда даулы видео түсірген блогерге қатысты іс қозғалғанын хабарлағанбыз.