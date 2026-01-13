Энергетика министрлігі КҚК-дегі мұнай жөнелту жағдайына қатысты мәлімдеме жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі қазіргі уақытта КҚК терминалында мұнай жөнелту ШАҚ-1 (ВПУ) айлақ құрылғысы арқылы жүзеге асырылып жатқанын хабарлады.
— Технологиялық процесс акваториядағы ағымдағы ауа райына байланысты енгізілген түзетулерді ескере отырып, штаттық режимде жүргізіліп жатыр. Ведомствоның негізгі басымдығы экспорттық жеткізілімдердің тұрақтылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ сақтау қуаттарының шамадан тыс толып кетуіне жол бермеу, — делінген хабарламада.
Министрлік жағдайды тұрақты бақылауда және халықаралық серіктестермен, консорциум операторымен тікелей байланыста отырғанын хабарлады.
Еске сала кетейік, министрлік Өзбекстанда қазақстандық мұнайдан әуе отыны өндірілгені туралы ақпаратты жоққа шығарған болатын.