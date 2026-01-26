Энергетика министрлігі Теңіздегі жағдайды тәулік бойы бақылауда ұстап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Теңіз кен орнында қазіргі сәтте барлық күш пен техникалық ресурстар толық жұмылдырылды. Энергетикалық нысандар мен электр энергиясын бөлу жүйелерін тексеру бойынша қарқынды жұмыс істеліп жатыр. Бұл туралы Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Энергетика министрлігі Атырау облысындағы кен орындарында өндірістік операцияларды қалпына келтіру бойынша айтарлықтай ілгерілеушілік туралы хабарлайды.
Маңызды кезең ретінде 26 қаңтарда Екінші буын зауытының сәтті іске қосылуын атап өтуге болады. Қазіргі уақытта зауыт жұмысы бүгін таңғы сағат 04:00-де іске қосылған Королев кен орнының шикізаты есебінен қамтамасыз етіліп жатыр. Қазіргі уақытта шикізат ағыны тәулігіне 2 500 тонна. Мамандар жүйені толтыру және жобалық қуатқа шығу үшін мультифазалық ағынды беру көлемін жоспарлы түрде арттырып отыр.
Теңіз кен орнында қазіргі сәтте барлық күш пен техникалық ресурстар толық жұмылдырылды. Энергетикалық нысандар мен электр энергиясын бөлу жүйелерін тексеру бойынша қарқынды жұмыс істеліп жатыр. Ресми ақпаратқа сәйкес, нысанда қорытынды техникалық сынақтар өткізу үшін барлық қажетті персонал жұмылдырылған.
Қазіргі таңда энергиямен жабдықтау жүйесінің қауіпсіз іске қосылуы расталды, Теңіз кен орны жақын арада іске қосылатын болады «Теңізшевройл» компаниясына өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау (HSE) талаптарын қатаң сақтай отырып, өндірісті барынша жедел қалпына келтіру міндеті жүктелді.
Екінші буын зауытының сәтті іске қосылуына арнайы технологиялық өтпелі желі монтажының жедел аяқталуы септігін тигізді. Кестенің келесі маңызды кезеңі — 2 ақпан.
Бұл күнге қарай компрессор мен төрт трансформаторды пайдалана отырып, Қысымды арттыру жүйелері арқылы жұмысты қайта жандандыру жоспарланып отыр. Бұл Технологиялық желілер кешені мен Екінші буын зауытына шикізатты толыққанды әрі тұрақты беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Энергетика министрлігі мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ТШО-ға техникалық шараларды үйлестіруде жан-жақты қолдау көрсетіп, жағдайға сағат сайынғы мониторинг жүргізіп отыр.
Барлық қалпына келтіру жұмысын тікелей Теңіз кен орнында жедел бақылау және үйлестіру мақсатында ведомство мен ұлттық компания басшылығы сол жерде тұрақты түрде жұмыс істеп жатыр.
Атап айтқанда, Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев пен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ірі мұнай-газ жобалары департаментінің директоры Жандос Жылқайдаров бақылауды тікелей нысан басында жүзеге асырып жатыр.
Өндірістік циклді қалпына келтіру мәселесі Энергетика министрлігі басшылығының ерекше әрі тұрақты бақылауында. ТШО компаниясы сенімді өндірістік қызметті қамтамасыз етуге бейілділігін сақтай отырып, барлық инфрақұрылымның дайындығы мен процестердің қауіпсіздігі расталған сайын өндіріс көлемін кезең-кезеңімен арттыратын болады.
Айта кетелік Теңіз кен орнында мұнай өндіру қайта жанданғаны туралы жазған едік.