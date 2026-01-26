Теңіз кен орнында мұнай өндіру қайта жанданды
АТЫРАУ. KAZINFORM — «Теңізшевройл» компаниясы электр энергиясын тарату жүйесі қауіпсіз түрде іске қосылғанын және шикі мұнайдың бастапқы өндіру жұмыстары қайта басталғанын мәлімдеді.
Компанияның таратқан ресми ақпаратына сүйенсек, қазіргі уақытта өндіріс көлемі мүмкіндігіне қарай кезең-кезеңімен арттырылып жатыр.
- ТШО қауіпсіз әрі сенімді өндірісті қамтамасыз ету қағидаттарына адал болып қала береді. Бұдан өзге ТШО өз өндірістік қызметінің егжей-тегжейлеріне түсініктеме бермейді,-деп мәлімдеді компанияның баспасөз қызметі.
Еске салайық, 18 қаңтарда Теңіз кен орнында өрт болып, 450-ден аса жұмысшы эвакуацияланған еді.
Бір күннен кейін ТШО Теңіз және Королев кен орындарындағы өндірісті уақытша тоқтатқанын хабарлады.
Бұл жағдайдан соң Атырау облысы бойынша экология департаменті Теңіз кен орнында болған жағдайдан кейін газ зауыттың қолданысындағы факелде жағылғаны жөнінде ақпарат таратты.