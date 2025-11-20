Еуроодақ 600 000 қызметкерін қорғаныс бағытында қайта даярлауды жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық Одақ мәлімдегендей, 2030 жылға дейін қорғаныс өнеркәсібінде 600 000 адам қайта даярлықтан немесе біліктілігін арттырудан өтуі тиіс, деп хабарлайды Еuronews.
Еуропа тез қарулануға тырысып жатыр. Себебі жаңа еуропалық қорғаныс стратегиясы үшін қажетті әскери техника көлемін әзірлеу және өндіру үшін жеткілікті білікті мамандардың саны аз.
Еуроодақ мәлімдегендей, 2030 жылға дейін қорғаныс өнеркәсібінде 600 000 адам қайта даярлықтан немесе біліктілігін арттырудан өтуі тиіс. Мәселе мынада: бұл сектор қажеттілікті қамтамасыз ету үшін кадрларды соншалықты тез қабылдай алмай отыр.
Біліктілікті арттыру жоспары — бұл шаралардың бірі, оны Еуропалық комиссия сәрсенбі күні қорғаныс өнеркәсібін трансформациялау жол картасы аясында жариялады. Бұл жоспарға сондай-ақ «таланттар платформасы» енгізілген, ол шағын және орта кәсіпорындарда, қосарлы тағайындалған кәсіпорындарда, стартаптар мен масштабталатын компанияларда тағлымдамадан өтуді қолдауға арналған, сонымен қатар нарықтарға қолжетімділікті арттыруға бағытталған кәсіпорындарды қамтиды.
«Бізге қорғаныс үшін қажетті дағдыларды қамтамасыз ету қажет», деді Euronews агенттігіне анонимді түрде берген сұхбатында Еурокомиссияның бір шенеунігі.
Еурокомиссия сондай-ақ ЕС қорғаныс өнеркәсібінің таланттар платформасын құруға тырысып жатыр, ол арқылы стажировкаларды ваучерлер жүйесі арқылы қолдауды жоспарлап отыр. Пилоттық бағдарлама аясында студенттерге 300 ваучер беріледі.
Еске сала кетейік, бұған дейін Еуроодақ экономикасында өсім байқалғанын жаздық. Яғни Еуропалық комиссияның 2025 жылдың күзіне арналған экономикалық болжамы 2025 жылдың алғашқы үш тоқсанындағы көрсеткіш күткен болжамнан асып түскенін көрсетеді.