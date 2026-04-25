ЕО-да заңсыз мигранттарды қайтару шаралары қатаңдайды
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық одақта заңсыз мигранттарды депортациялау көрсеткіші соңғы жылдары рекордтық деңгейге жетті. Алайда Еурокомиссия бұл шараларды әлі де жеткіліксіз деп санап отыр, деп жазды BILD.
Еурокомиссар Магнус Бруннердің мәліметінше, 2025 жылы ЕО аумағынан шығарылуға тиіс мигранттардың 28%-ы депортацияланған. Бұл – соңғы онжылдықтағы ең жоғары көрсеткіш.
– Өткен жылы 491 мыңнан астам адам ЕО-дан кетуі тиіс болды, олардың шамамен 135 мыңы депортацияланды. Бұл алдыңғы жылдармен салыстырғанда айтарлықтай өсім, – деді Магнус Бруннер.
Салыстыру үшін, 2022 жылы заңсыз мигранттардың тек 16%-ы ғана (72 мың адам) елден шығарылған.
Еурокомиссардың айтуынша, көрсеткіштің өсуіне мүше мемлекеттердің үйлесімді әрекеті, ақпарат алмасудың жақсаруы және кейбір қабылдаушы елдердегі тұрақтылық әсер еткен. Соған қарамастан, ол қолданыстағы ережелердің тиімділігі жеткіліксіз екенін атап өтті.
– Заңсыз мигранттарды қайтарудың қазіргі жүйесі толық жұмыс істемейді. Процесті жеделдету қажет, – деді ол.
Осыған байланысты ЕО жаңа қатаң шараларды қарастырып отыр. Олардың қатарында депортацияға жататын тұлғаларға міндетті талаптарды күшейту, қылмыс жасағандарға қатысты қатаң ережелер енгізу және мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты арттыру бар.
Сонымен қатар депортация алдында ұстау мерзімін ұзарту және мигранттарды ЕО аумағынан тыс орналасатын арнайы орталықтарға орналастыру мүмкіндігі талқылануда.
– Үшінші елдер өз азаматтарын қабылдауы тиіс. Біз бұл үшін визалық саясат, сауда және даму көмегі сияқты тетіктерді қолданамыз, – деп атап өтті Магнус Бруннер.
Айта кетейік, Еуроодақта заңсыз көші-қон мәселесін реттеу бойынша жаңа реформалар пакеті қарастырылып жатыр.