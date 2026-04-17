ЕО Google-дің үстемдігін шектеу үшін іздеу жүйесіндегі деректерді бөлісуді талап етеді
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық комиссия Google компаниясына іздеу жүйесіне қатысты деректерді үшінші тараптарға беруді ұсынды. Комиссия мәліметінше, бұл шаралар Еуропалық одақтың Digital Markets Act (DMA) талаптарына сәйкестікті қамтамасыз етуге бағытталған, деп жазды Анадолы агенттігі.
Ұсынысқа сәйкес, Google іздеу қызметімен айналысатын үшінші тараптарға іздеу нәтижелерінің рейтингі, пайдаланушылардың сұраулары, басу (click) және қаралым деректерін әділ, негізді және кемсітусіз шарттармен ұсынуы тиіс.
Бұл бастама үшінші тарап іздеу жүйелері мен іздеу функциясы бар жасанды интеллектке негізделген чат-боттарға өз қызметтерін жетілдіруге және нарықтағы Google Search үстемдігімен бәсекелесуге мүмкіндік беруге бағытталған.
Сонымен қатар, Google іздеу деректерін жинау көлемін, қолданылатын құралдарды және жиілігін, жеке деректерді анонимдеу шараларын, деректерге қол жеткізу тәртібін және баға белгілеу параметрлерін ашуы қажет.
Еуропалық комиссия бұл ұсыныстардың тиімділігін бағалау үшін ашық қоғамдық талқылау бастады. Қызығушылық танытқан тараптар өз пікірлерін 1 мамырға дейін білдіре алады.
Комиссия түпкілікті шешімді алынған пікірлер мен Google ұстанымын ескере отырып қабылдайды. Қорытынды шешім 27 шілдеге дейін жарияланатыны айтылды.
ЕО-ның цифрлық нарықтар туралы заңы аясында ірі технологиялық платформаларға қатаң талаптар қойылады. Ережелер бұзылған жағдайда компанияларға олардың жаһандық айналымының 10%-ына дейін айыппұл салынуы мүмкін.
Айта кетейік, 2017 жылдан бері Еуропалық комиссия бәсекелестік талаптарын бұзғаны үшін Google-ға жалпы сомасы 9,7 млрд еуродан асатын айыппұл салған.
