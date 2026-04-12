    13:22, 12 Сәуір 2026 | GMT +5

    Google жаңа ЖИ функциясын іске қосты

    АСТАНА. KAZINFORM — Google корпорациясы YouTube Shorts-та пайдаланушыларға жеке цифрлық аватарлар жасауға мүмкіндік беретін жаңа жасанды интеллект функциясын іске қосқанын жариялады. Бұл туралы 24kg жазды.

    Фото: 24kg

    Бұл құрал пайдаланушының цифрлық көшірмесін既 бар видеоларға да, жаңа контентке де интеграциялауға мүмкіндік береді, яғни кейіпкерлерді автордың виртуалды нұсқасымен алмастыруға болады.

    Аватарлар пайдаланушының сыртқы бейнесі мен дауысын жазудан кейін қалыптасады, бұл визуалды және дыбыстық шынайылықты жоғары деңгейде қамтамасыз етеді. Дегенмен, компания технологияны пайдалануға бірқатар шектеулер енгізді: цифрлық көшірмелер тек автордың өз оригиналды контентінде қолданылуы мүмкін, ал функцияға тек 18 жастан асқан пайдаланушылар қол жеткізе алады.

    Сондай-ақ контенттің өмірлік цикліне бақылау механизмдері қарастырылған. Үш жыл бойы қолданылмаған аватарлар автоматты түрде жойылады. Олардың қатысқан барлық видеоматериалдары ИИ көмегімен жасалғаны туралы арнайы белгілерімен (SynthID) белгіленеді.

    Функция кезең-кезеңімен енгізілуде және қазіргі уақытта шектеулі пайдаланушылар тобына қолжетімді.

    Бұған дейін ChatGPT негізінде онлайн аудармашы іске қосылғанын жазған едік.

    Бақытгүл Абайқызы
