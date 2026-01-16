ChatGPT негізінде онлайн аудармашы іске қосылды
АСТАНА. KAZINFORM – OpenAI компаниясы ChatGPT негізінде автономды веб-аударма құралын іске қосты.
ChatGPT Translate қызметі Google Translate және DeepL тәрізді интерфейске ие. Қазіргі уақытта ол 50-ден астам тілді қолдайды, бұл Google Translate-тің 240-тан астам тілін қолдауымен салыстырғанда аз.
Алайда, Neowin басылымының мәліметінше, жаңа құрал саннан гөрі аударма сапасына басымдық береді. Қызмет мәтіннің мазмұны мен дыбысын ескере отырып жұмыс істейді. Аударма нәтижесінің астында жылдам өңдеу үшін арнайы түймелер бар: мысалы, бизнес немесе академиялық стильді таңдауға, сондай-ақ мәтінді балаларға түсінікті деңгейге жеңілдетуге мүмкіндік береді.
ChatGPT Translate микрофон арқылы дауыспен енгізуді қолдайды, бірақ бұл функция тек мобильді нұсқада қолжетімді. Қазіргі уақытта суретті аудару мүмкіндігі енгізілмеген.
Техникалық жағынан ChatGPT аударма жасауға қабілетті, бірақ жаңа веб-интерфейс жасанды интеллектіні аударма саласында нақты мақсатпен қолдануға бағытталған.
Еске сала кетсек, бұған дейін OpenAI ChatGPT-мен интеграцияланған жеке браузерін таныстырған болатын.