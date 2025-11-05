ЕО Грузияны демократиялық жолдан шегінгені үшін сынға алды
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық комиссия кандидат елдердің Еуропалық Одаққа кіруге дайындығы туралы жыл сайынғы есебінде Грузияны оппозицияны қуғын-сүргінге ұшыратып, демократиялық құндылықтардан шегінгені үшін қатаң сынға алды, деп хабарлайды BBC.
4 қарашада Еурокомиссия ЕО-ға мүше болуға өтініш берген 10 ел: Албания, Босния және Герцеговина, Косово, Солтүстік Македония, Черногория, Сербия, Түркия, Молдова және Украинадағы саяси оқиғалар туралы есептерді жариялады.
Еурокомиссия бұл елдердің көбіне оң баға беріп отыр.
Грузия шолуда Брюссель билігі тарапынан қатаң сынға ұшыраған жалғыз кандидат ел болды.
- Есеп беру кезеңінде Грузиядағы демократияның жағдайы айтарлықтай кері кетумен сипатталды. Грузия билігі азаматтық қоғам, БАҚ өкілдеріне және оппозиция жетекшілеріне қарсы жазалау шараларын қолданды, бұл демократиялық процестерге елеулі түрде нұқсан келтірді және азаматтық қоғамның қатысуын және тежеу немесе тепе-теңдік жүйесін іс жүзінде жойды, - делінген баяндамада.
Тбилиси мен Брюссель арасындағы қарым-қатынас 2024 жылдың қазан айында Грузияда өткен парламент сайлауынан кейін айтарлықтай нашарлады, онда миллиардер және бұрынғы премьер-министр Бидзина Иванишвилидің биліктегі «Грузин арманы» партиясы жеңіске жетті.
Сайлаудан кейін, жаңа үкімет құрамы бекітіліп, бірден биліктегі «Грузин арманы» партиясы ЕО-мен келіссөзді 2028 жылға дейін кейінге қалдыратынын мәлімдеді.
Өткен жылы Грузияда «Отбасылық құндылықтар мен кәмелетке толмағандарды қорғау туралы» заң қабылданды, сондай-ақ басқа да 18 қолданыстағы заңға түзетулер енгізілді. Отбасылық құндылықтар мен кәмелетке толмағандарды қорғау желеуімен Грузия билігі квир-адамдарға, соның ішінде бала асырап алуға және тіркелген қарым-қатынасқа шектеулер енгізді.
Трансгендерлік ауысуды жеңілдететін хирургиялық процедуралар мен басқа да медициналық процедураларға тыйым салынды.
Баяндама Грузия билігі тарапынан теріс реакция және ішкі саясатқа араласу туралы айыптаулар тудырды.
- Біз ЕО мүшелігі мәселесін саяси құрал ретінде пайдаланудың кез келген әрекетін айыптаймыз, бұл Грузия мен ЕО арасындағы қарым-қатынасқа зиян келтіреді, - деп мәлімдеді елдің СІМ.
Грузияның сыртқы істер министрі Мака Бочоришвили есеп жарияланғанға дейін де оның Грузияға қатысты оң көзқараста болуы екіталай екенін айтқан. Бұл ретте Бочоришвили Еурокомиссия елдегі оқиғаларды жеткілікті түрде көрсетпейді деп санайды.
- Соңғы кезде біз Еуропалық Одақтың Грузияға берген бағаларында объективтіліктің төмендегенін байқадық. Олардың бағалары көбіне біржақты. Бұл есептің Грузияға оң әсер етуі және Грузияның қол жеткізген айтарлықтай жетістіктерін көрсетуі екіталай, - деп мәлімдеді министр тілшілермен әңгімесінде.
Бұған дейін Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Кая Каллас сейсенбі күні 2030 жылға дейін ЕО-ға жаңа мемлекеттерді қабылдау «реалистік мақсат» екенін мәлімдеді.
Каллас атап өткендей, ЕО құрамына енуге өтініш берген елдердің бағалау нәтижелері Черногория, Албания, Украина және Молдова үшін «негізінен оң» болған. Ал Сербия, Босния және Герцеговина, Косово, Түркия мен Солтүстік Македонияның мүмкіндіктері әлі де белгісіз.
Ал Грузияның жағдайы — көңіл көншітпейді.