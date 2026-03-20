ЕО-ның Қытайдан көлік импорты алғаш рет экспорттан көп болды
АСТАНА. KAZINFORM - Еуропалық одаққа Қытайдан әкелінген автокөліктер көлемі алғаш рет Еуропаның Қытайға экспорттаған автокөліктерінен асып түсті. Бұл туралы Ernst & Young халықаралық аудит және консалтинг компаниясы мәлімдеді, деп жазады Armenpress.
Компания деректеріне сәйкес, 2025 жылы Еуропадан Қытайға жеткізілген автокөліктер мен бөлшектер көлемі 34 пайызға төмендеп, 16 миллиард еуроны құрады. Осылайша, 2022 жылдан бері Еуропаның Қытайға автокөлік экспорты екі еседен астам қысқарған.
Ал кері бағытта өсім байқалады. Қытайдан Еуропалық одаққа автокөлік импорты 8 пайызға артып, 22 миллиард еуроға жеткен.
Германия бойынша да ұқсас үрдіс байқалады. Неміс өндірушілерінің экспорты әзірге Қытайдан келетін импорттан жоғары болғанымен, айырмашылық жылдам қысқарып келеді. 2022 жылмен салыстырғанда Германияның Қытайға экспорты шамамен 30 миллиард еуродан 13,6 миллиард еуроға дейін азайған. Ал Қытайдан Германияға автокөлік импорты осы кезеңде үштен екіге өсіп, 7,4 миллиард еуроға жеткен.
Ernst & Young сарапшысы Константин Галлдың айтуынша, Volkswagen, Mercedes-Benz және BMW секілді неміс автоконцерндері әзірге өз нарық үлесін сақтап отыр. Алайда Қытай тарапынан бәсеке күшейіп, Германиядағы автонарық дағдарысы тереңдеген сайын бұл барған сайын қиындап барады.
- Егер осы үрдіс сақталса, 2026 жылы импорт пен экспорт көлемі теңесуі мүмкін, — делінген компания талдауында.
Сарапшылардың пікірінше, Қытаймен бәсекенің күшеюі мен саладағы дағдарыс былтырдың өзінде-ақ әсерін тигізген. 2025 жылы Германия автоөнеркәсібінің табысы 1,6 пайызға төмендеп, шамамен 528 миллиард еуроны құрады. Сонымен қатар саладағы жұмыс орындары 50 мыңға жуық қысқарған.
Қазір Германияның автокөлік өнеркәсібінде шамамен 725 мың адам жұмыс істейді. Бұл соңғы 14 жылдағы ең төмен көрсеткіш. Дағдарыс әсіресе автокомпоненттер өндірушілеріне қатты әсер еткен: бұл секторда табыс 4 пайызға азайып, жұмыспен қамту 10 пайыздан астам қысқарған.
Осыған дейін Қытайдың автонарығы ақпан айында екі жылдық минимумды жаңартқанын жаздық.