Қытайдың автонарығы ақпан айында екі жылдық минимумды жаңартты
АСТАНА.KAZINFORM - Қытай автоөнеркәсібі ақпан айында екі жылдағы ең төменгі сатылым көрсеткішін көрсетті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі жергілікті БАҚ-қа сілтеме жасап.
Қытай автомобиль өндірушілері қауымдастығының (CAAM) мәліметі бойынша, ақпан айында өндіріс және сатылым көлемі сәйкесінше 1,672 миллион және 1,805 миллион бірлікті құрады. Жылдың алғашқы екі айындағы жалпы көрсеткіш 4,122 миллионға (өндіріс) және 4,152 миллионға (сату) жетті.
Қауымдастық бас хатшысының орынбасары Чэнь Шихуа жыл басындағы көрсеткіштерге бірқатар теріс фактордың әсер еткенін түсіндірді. Ақпандағы Жаңа жыл мерекелерінің ұзартылуына байланысты жұмыс айының 16 күнге дейін қысқаруынан басқа, нарыққа үкіметтік қолдау бағдарламаларын қайта қарау және өткен жылдың соңында сатып алушылар жүзеге асырған «алғашқы сұраныс» әсері де әсер еткенін айтты.
Екінші жағынан, экспорт керісінше үрдіс көрсетті. Ақпандағы халықаралық жеткізілімдер өткен жылмен салыстырғанда 52,4%-ға өсіп, 672 000 көлікке жетті. Екі айдағы экспорт 1 352 000 бірлікке жетті, бұл 48,4% өсімді білдіреді.
Сала болашағы туралы пікір білдіре отырып, Чэнь Шихуа Қытай үкіметінің жұмыс есебін келтірді, онда ішкі тұтынуды ынталандыру және салауатты нарықтық экожүйені құру үшін «шамадан тыс бәсекелестікке» (инволюцияға) қарсы тұру қажеттілігі айтылған.
Аймақтық субсидиялау бағдарламаларын іске қосу, көктемгі автосалондар жұмысының басталуы және екінші тоқсанда жаңа модельдердің енгізілуі тұтынушылардың сенімін қалпына келтіруге және 2026 жылға дейін автоөнеркәсіптің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге көмектеседі деп болжанды.
