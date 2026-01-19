ЕО АҚШ-қа қарсы 93 млрд еуро жауап баждарын дайындап жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — ЕО Дональд Трамптың Гренландияға қатысты тарифтер енгізілгені туралы мәлімдемесі аясында АҚШ-қа қарсы 93 млрд еуро сомасына тарифтерін қоса алғанда ауқымды сауда шараларын қарастыруға кірісті.
93 млрд еуроға тең жауап тарифтерін енгізу ЕО шілде айында АҚШ-пен сауда келісіміне қол қойғаннан кейін тоқтатқан шаралардың қайта басталатынын білдіреді.
Politico хабарлағандай, жексенбі күні Брюссельде үш сағатқа созылған кездесу өтті. Оған блокқа мүше 27 мемлекеттің дипломаттары қатысты. Кездесу барысында олар алдағы аптада Вашингтонмен жүргізілетін келіссөздер жылдам шешімге келмесе, Трампқа қарсы нақты әрекет нұсқаларын әзірлеу маңызды екенін атап өтті.
Бірнеше шенеуніктің айтуынша, балама нұсқа ретінде ЕО-ның мәжбүрлеуге қарсы құралын (ACI) пайдалануға болады. Бұл өз нарықтарын геосаяси шантаж құралы ретінде пайдаланатын елдерді жазалауға арналған ЕО «сауда базукасының» бір түрі.
Франция президенті Эмманюэль Макронның кеңсесі елшілермен кездесуде жариялаған мәлімдемесінде президент Еурокомиссия төрайымы Урсула фон дер Ляйен және НАТО басшысы Марк Рюттеімен сөйлескені айтылған. Ол егер АҚШ тариф енгізу туралы қатерін жүзеге асырса, күш көрсетуге қарсы құралды іске қосу арқылы «қатаң, біртұтас және үйлестірілген» еуропалық жауаптың маңыздылығын растағанын білдірген.
17 қаңтарда Еуропалық парламент АҚШ пен ЕО арасындағы сауда келісімін тоқтата тұруға ниет еткенін білдірді. Бұл келісім аясында Еуроодақтан импортталатын тауарларға АҚШ 15 пайыздық баж салығын белгілейді, ал ЕО американдық экспортқа баж салығын енгізбеуге келіседі.
Брюссельдегі келіссөз АҚШ президенті ЕО-ның алты елі, сондай-ақ Ұлыбритания мен Норвегияға қатысты 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап АҚШ-қа жеткізілетін барлық тауарға 10% көлемінде тариф салынатынын, ал 2026 жылғы 1 маусымнан бастап бұл көрсеткіш 25%-ға дейін ұлғаятынын жариялаған соң ұйымдастырылды.
Еуропалық кеңестің төрағасы Антониу Коста осы аптада ЕО көшбасшыларының саммитін шақыратынын мәлімдеді.
Бұдан басқа, еуропалық көшбасшылар осы аптада Швейцарияның Давос курорттық қаласында өтетін Дүниежүзілік экономикалық форум аясында Трамппен кездеседі.