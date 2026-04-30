ЕО Meta-ны әлеуметтік желілерде балаларды қорғау ережелерін бұзды деп айыптады
АСТАНА. KAZINFORM — Еурокомиссия Meta Platforms компаниясын Instagram және Facebook желілерінде балаларды жеткілікті деңгейде қорғамайды деп мәлімдеді. Реттеуші органның пікірінше, бұл Еуроодақтың цифрлық ережелерін бұзады, деп хабарлайды Euronews.
Еурокомиссияның мәліметінше, 13 жасқа толмаған балалар шектеулерге қарамастан, платформаларды кеңінен пайдаланады. Реттеуші орган олардың үлесін шамамен 10–12 пайыз деп бағалап отыр.
Компания ережелеріне сәйкес, қызметтерге тек 13 жастан асқандарға рұқсат етіледі. Дегенмен, комиссия жасты тексеру жүйесі әлсіз екенін атап өтті. Пайдаланушылар туған күнін растамауы мүмкін.
Реттеуші орган Meta компаниясының әлеуметтік желілердегі балаларға әсері туралы ғылыми деректерді ескерместен әрекет еткенін мәлімдеді. Бұл контент пен ұсыныс алгоритмдерінің теріс әсері болуы мүмкін.
Алайда Meta бұл қорытындылармен келіспеді. Компания кәмелетке толмаған пайдаланушылардың аккаунттарын анықтау және жою үшін құралдарды қолданатынын айтты. Сондай-ақ, бақылауды күшейтуге уәде етті.
Егер айыптаулар расталса, компанияға бүкіл әлем бойынша айналымының 6 пайызға дейінгі көлемінде айыппұл салынуы мүмкін, бұл миллиардтаған еуроға тең.
Еуропалық Одақта әлеуметтік желілер үшін қатаң ережелер енгізу мүмкіндігі талқыланып жатыр. Оның ішінде 15 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желіге кіруге тыйым салу ұсынысы да қарастырылып отыр.