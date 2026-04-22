Еуропа елдері балаларға әлеуметтік желілерді қолдануға жас шектеуін күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропа елдері 15 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерді қолдануға тыйым салып жатыр, Брюссель жасын тексеретін қосымшаны таныстырды, деп хабарлайды Еuronews.
Еуропалық Одақ елдерінде бірқатар ұлттық шектеу енгізілуіне байланысты интернетті пайдалануда балалар үшін ортақ жас шектеуін енгізу мәселесі күшейіп келеді. Еурокомиссия өкілдерінің айтуынша, қажетті технологиялар қазірдің өзінде дайын.
Еуропа бойынша үкімет 15 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге кіруін шектеуге асығып отыр. Франция бұл тыйымды ресми түрде мақұлдады. Данияда тиісті саяси келісімге қол жеткізілді. Испания бұдан да қатаң нұсқаны қарастырып жатыр — жас шегін 16 жасқа дейін көтеру. Ал 2027 жылдан бастап өз тыйымын енгізуді жоспарлап отырған Грекия Брюссельге қысым жасап, бүкіл ЕО аумағында ортақ ереже қабылдауды талап етіп отыр.
Бұл қысым өз нәтижесін беріп те жатыр. 15 сәуірде Еурокомиссия төрайымы Урсула фон дер Ляйен платформаларға интернетте балаларды қорғау шараларының жеткіліксіздігіне байланысты «енді ешқандай сылтау жоқ» екенін мәлімдеді. Ол Еуропада жасын тексеруге арналған қосымша техникалық тұрғыдан іске қосуға дайын екенін хабарлады.
Қосымша пайдаланушының жасын ресми құжаттар немесе цифрлық сәйкестендіру жүйелері арқылы растауды талап етеді. Кейін ол «нөлдік ашып көрсету дәлелдері» технологиясын пайдаланып, пайдаланушының нақты деректерін ашпай-ақ, оның жасын растайтын белгі береді.
Қосымша ашық кодпен жасалған және ұлттық цифрлық жүйелерге біріктірілуге бейімделген. Ол TikTok, Instagram, Facebook және Snapchat сияқты платформаларға қолдануға жарамды.
Аталған төрт платформа кәмелетке толмағандарды жеткілікті деңгейде қорғамады деген күдікпен ЕО тарапынан тергеуге алынған. Еурокомиссияның балалар қауіпсіздігіне жауапты тобы осы жазда өз шешімін жариялайды.
Технология дайын, саяси ерік бар. Еуропаға тек ұлттық нормалардың әртүрлілігін үйлестіріп, бірыңғай жүйеге келтіру қажет болып отыр.
Айта кетелік Түркияда балалардың әлеуметтік желі мен смартфон пайдалануына шектеу енгізіледі.