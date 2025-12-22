Эпштейн ісі: АҚШ Әділет министрлігінің сайтынан кемінде 13 фото жойылып кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі күні АҚШ-тың бас прокурорының орынбасары Эпштейн архивтеріндегі материалдар, оның ішінде Дональд Трамптың фотосуреті құрбандардың қауіпі ескеріліп, Әділет министрлігінің веб-сайтынан жойылғанын мәлімдеді. Бұл туралы ВВС жазды.
Тодд Бланш фотосуреттің жойылуы АҚШ президентімен байланысты деген сын пікірді жоққа шығарып, фотода Трамппен бірге әйелдердің өңделмеген бейнелері де болғанын айтты.
Жексенбінің кешіне дейін, жұма күні жарияланған мыңдаған файлдардың ішінен, әйгілі сексуалдық қылмыскер Джеффри Эпштейнге қатысты кемінде 13 файл ешқандай түсініктемесіз веб-сайттан жоғалып кеткен.
Өкілдер палатасының Қадағалау комитетіндегі Демократиялық партия мүшелері суреттердің жойылуын сынға алып, әлеуметтік желідегі хабарламасында бас прокурор Пэм Бондиге: «Тағы не жасырылып отыр?» деп сұрақ қойды.
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) жексенбі күні X платформасында жариялаған хабарламасында Трамптың суреті Нью-Йорк Оңтүстік округінің сотымен «құрбандарды қорғауға бағытталған ықтимал қосымша әрекеттер қажет» деп белгіленгенін хабарлады.
Хабарламада фотосурет алдын ала зерттеу мақсатында уақытша жойылғаны да айтылды.
«Тексеру нәтижесінде фотосуретте Эпштейн құрбандарының бейнесі жоқ екені анықталып, ол ешқандай өзгеріссіз немесе өңделмей қайта жарияланды» — деді Әділет министрлігінің өкілі.
Айта кетейік, АҚШ Әділет министрлігі Джеффри Эпштейн ісіне қатысты құжаттарды жариялай бастағанын хабарлағанбыз.
Бұған дейін Бұған дейін Өкілдер палатасы бақылау комитетінің демократтары Джеффри Эпштейннің үйінен алынған 68 суретті жариялағанын жаздық.