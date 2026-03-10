    17:52, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ербол Хамитов қысқы Паралимпиада ойындарының қола жүлдесін иеленді

    АСТАНА. KAZINFORM – Алтын медаль қытайлық Лю Цзысюйге бұйырса, күміс жүлдені бразилиялық Кристиан Вестемайер Рибера еншіледі. 

    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Италияда өтіп жатқан қысқы Паралимпиада ойындарында қазақстандық спортшы Ербол Хамитов пара шаңғы жарысынан 1500 метрге классикалық спринт жарысында қола медаль жеңіп алды. Ол қашықтықты 2 минут 29 секундта еңсеріп, жарыстың үздік үштігін түйіндеді.

    Алтын медаль қытайлық Лю Цзысюйге бұйырса, күміс жүлдені бразилиялық Кристиан Вестемайер Рибера еншіледі.

    Айта кетелік Қазақстан құрамасы дзюдодан Аустриядағы Гран-при турнирін екі медальмен аяқтады

    Назым Бөлесова
