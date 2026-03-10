17:52, 10 Наурыз 2026 | GMT +5
Ербол Хамитов қысқы Паралимпиада ойындарының қола жүлдесін иеленді
АСТАНА. KAZINFORM – Алтын медаль қытайлық Лю Цзысюйге бұйырса, күміс жүлдені бразилиялық Кристиан Вестемайер Рибера еншіледі.
Италияда өтіп жатқан қысқы Паралимпиада ойындарында қазақстандық спортшы Ербол Хамитов пара шаңғы жарысынан 1500 метрге классикалық спринт жарысында қола медаль жеңіп алды. Ол қашықтықты 2 минут 29 секундта еңсеріп, жарыстың үздік үштігін түйіндеді.
