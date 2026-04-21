    11:19, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Ерекше білім беру әдістемесін қажет ететін 237 мың баланың 70 мыңы балабақша жасында

    АСТАНА. KAZINFORM – Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Үкімет отырысында ерекше балаларды орта біліммен қамтамасыз ету қалай ұйымдастырылып жатқанын мәлім етті.

    Жұлдыз Сүлейменова
    Фото: Үкімет

    - 2025-2026 оқу жылында ерекше білім беру қажеттіліктері бар 237 мыңнан астам бала тіркелген. Оның 70 мыңы жалпы балабақша жасында. Ал 165 мың бала мектеп жасында, - деді ол.

    Министр аталған санатқа жататын балалардың 213 мыңына арнайы психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетілетінін атап өтті.

    - 96 мыңнан астам бала жалпы білім беретін ұйымдарда инклюзивті жағдайда білім алады. Бұл көрсеткіш жыл сайын артып келеді, - деді ведомство басшысы.

    Сондай-ақ, ол Олжас Бектенов жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды.

