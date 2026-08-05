Эрик Парди: Құрылтай сайлауы Қазақстанға деген халықаралық сенімді күшейте алады
АСТАНА. KAZINFORM — 23 тамызға белгіленген Құрылтай депутаттарының сайлауы конституциялық реформаларды іске асырудың және Қазақстанның жаңа өкілді институттарын қалыптастырудың келесі кезеңі болады.
Канадалық бизнес өкілі Эрик Пардидің пікірінше, тиімді әрі жауапты мемлекеттік басқару жүйесін дамыту ел азаматтары үшін де, халықаралық серіктестердің сенімін нығайтып, ұзақ мерзімді экономикалық ынтымақтастықты кеңейту үшін де маңызды.
Xena Distribution компаниясының вице-президенті Эрик Парди кәсіби қызметі аясында Қазақстандағы экономикалық және институционалдық үдерістерді мұқият қадағалап келеді. Биыл ол Қазақстан Республикасының Оттавадағы Елшілігі ұйымдастырған конституциялық реформалар жөніндегі дөңгелек үстелге қатысты.
Канадалық іскерлік миссия құрамында Қазақстанға жақында жасаған сапары оған ел дамуының басым бағыттарымен тікелей танысуға мүмкіндік берді. Сапар барысында Эрик Парди мемлекеттік органдардың өкілдерімен, бизнес басшыларымен және түрлі жобаларды іске асыруға қатысатын мамандармен кездесті. Оның айтуынша, жинақталған тәжірибе жүргізіліп жатқан реформалардың мазмұны мен олардың Қазақстанның одан әрі дамуы үшін маңызын тереңірек түсінуге көмектескен.
Алдағы сайлау науқанын осы өзгерістер аясында бағалай келе, Эрик Парди оның бұған дейін жүзеге асырылған конституциялық реформалармен сабақтастығын атап өтті.
— Менің ойымша, 23 тамызда өтетін сайлау Қазақстанның конституциялық реформаларын іске асырудың және елдің жаңа өкілді институттарын қалыптастырудың келесі кезеңі болып табылады, — деді Эрик Парди.
Канадалық бизнес өкілі мемлекеттік институттардың сапасына ерекше назар аударды. Шетелдік серіктестер үшін олардың тиімділігі, жауапкершілігі мен болжамдылығы елге деген сенімнің және ұзақ мерзімді бірлескен жобаларды жоспарлаудың маңызды алғышарттары болып саналады.
— Тиімді әрі жауапты мемлекеттік институттарды одан әрі дамыту ел азаматтары үшін ғана емес, халықаралық серіктестердің сенімін нығайту, сондай-ақ ұзақ мерзімді экономикалық ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер қалыптастыру тұрғысынан да зор маңызға ие, — деп атап өтті ол.
Осы тұрғыда жаңа Құрылтайды қалыптастырудың мәні заң шығарушы билікті ұйымдастырумен ғана шектелмейді. Өкілді органның тұрақты жұмысы, қабылданатын шешімдердің дәйектілігі және мемлекеттік институттардың жауапкершілігі іскерлік байланыстарды нығайту мен өзара тиімді бастамаларды іске асыру үшін қосымша жағдайлар жасай алады.
Эрик Пардидің бағалауынша, жүргізіліп жатқан реформалардың нәтижелері Қазақстанның шетелдік серіктестермен, соның ішінде Канадамен өзара іс-қимылына да оң әсер етуі мүмкін.
— Мен бұл Қазақстан дамуының маңызды кезеңі екеніне және ол елдің Канаданы қоса алғанда, бүкіл әлемдегі серіктестерімен байланысын одан әрі нығайта алатынына сенімдімін, — деді Xena Distribution компаниясының вице-президенті.
Сөзін қорытындылаған Эрик Парди Қазақстан халқына алдағы сайлаудың сәтті өтуін тіледі.
— Қазақстан халқына алдағы сайлаудың сәтті өтуін, сондай-ақ одан әрі өркендеуін тілеймін, — деп қорытындылады ол.
Осылайша, канадалық бизнес өкілі 23 тамыздағы сайлауды дәйекті институционалдық реформалардың маңызды бөлігі ретінде бағалайды. Оның пікірінше, жаңа Құрылтайдың қалыптасуы мемлекеттік институттарға деген сенімді нығайтуға, халықаралық өзара іс-қимылды кеңейтуге және Қазақстанның Канадамен әрі басқа да шетелдік серіктестермен ұзақ мерзімді ынтымақтастығы үшін жаңа мүмкіндіктер жасауға ықпал етуі мүмкін.
Айта кетейік, Құрылтай сайлауын 10 мың қоғамдық байқаушы бақылайды.