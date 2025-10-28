KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:59, 28 Қазан 2025 | GMT +5

    Ерлан Ақкенженов: Елде орнатылатын 4 млн «ақылды есептегіш» 57 млрд теңгені үнемдейді

    АСТАНА. KAZINFORM – Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Үкімет отырысында электр энергиясын есепке алудың зияткерлік жүйесі кеңейтілетінін айтты.

    Энергетика министрі
    Фото: Үкімет

    - Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғыртудың Ұлттық жобасын (ЭКСЖ) іске асыру шеңберінде электр энергиясын есепке алудың зияткерлік жүйелерін қамту үлесін ұлғайту жоспарланып отыр.

    Осыған байланысты Ұлттық жоба шеңберінде электрмен жабдықтаудың 27 субъектісін шамамен 4 миллион «ақылды» есепке алу аспаптарымен жарақтандыру жоспарланған, - деді ол.

    Ерлан Ақкенженов осының арқасында электр энергиясының нормативтік шығындарын азайту есебінен 57 млрд теңге үнемделетінін айтады.

    Айта кетейік, бүгінгі Үкімет отырысында электр энергетикасы саласын дамыту мен цифрландыру барысы талқыланып жатыр.

     

    Тегтер:
    Энергетика Үкімет отырысы ҚР Энергетика министрлігі Ерлан Ақкенженов
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар