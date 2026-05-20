    Ерлан Қарин: Конституциялық заңдар пакеті саяси реформалардың құқықтық негізін күшейтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин конституциялық заңдар пакетінің қабылдануы мемлекеттік саясаттың тұжырымдамалық бастамалардан нақты құқықтық тетіктерге дейінгі жүйелі әрі дәйекті сипатын бекітетінін атып өтті. 

    Ерлан Қарин
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.

    Бүгін Парламент палаталарының бірлескен отырысында депутаттар екінші оқылымда 6 Конституциялық заңды қабылдады:

    1. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы»;
    2. «Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы»;
    3. «Қазақстан Халық Кеңесі туралы»;
    4. «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы»;
    5. «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы»;
    6. «Бірқатар конституциялық заңдарды Конституцияға сәйкестендіру туралы» (сайлау туралы, республикалық референдум туралы, Үкімет туралы, сот жүйесі туралы, Конституциялық Сот туралы, Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы, Прокуратура туралы және басқа да заңдар).

    — Аталған конституциялық заңдар пакетінің қабылдануы мемлекеттік саясаттың тұжырымдамалық бастамалардан нақты құқықтық тетіктерге дейінгі жүйелі әрі дәйекті сипатын бекітеді. Бұл — жаңартылған мемлекеттік-саяси модельдің құқықтық негіздерін нығайтатын 2026 жылғы Конституциялық реформаны жүзеге асырудағы аса маңызды кезең, — деді Ерлан Қарин.

    Айта кетелік Парламент Президент пен вице-президенттің құқықтық жағдайын айқындайтын Заң қабылдаған еді

    Ерлан Қарин Заң Конституция Құқық
    Назым Бөлесова
