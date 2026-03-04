Ерлан Қарин Михаил Швыдкоймен кездесті
АСТАНА.KAZINFORM - Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Астанада Ресей Федерациясы Президентінің халықаралық мәдени ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкілі Михаил Швыдкоймен кездесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Әңгімелесу барысында екіжақты мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланып, театр өнеріндегі мәдени алмасу жобаларына, көрмелер ұйымдастыруға және басқа да бірлескен бастамаларға назар аударылды.
Кездесу соңында тараптар белсенді диалогты одан әрі жалғастырып, ортақ мәдени-гуманитарлық жобаларды дамыту ниетін растады.
Бұған дейін Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов Ресей Федерациясының Орынбор облысының губернаторы Евгений Солнцевті қабылдаған болатын.
Кездесу барысында сауда, өнеркәсіптік кооперация, көлік-логистикалық инфрақұрылым саласындағы өңіраралық өзара іс-қимылдың, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамытудың өзекті мәселелері қаралды.
Қазақстан-Ресей қатынастарын дамытудың негізгі факторларының бірі ретінде шекара маңы ынтымақтастығының рөлі аталды.
Орынбор облысы – Қазақстанның маңызды серіктесі және елеулі көлік-логистикалық торабы. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан өңірлерінің Орынбор облысымен тауар айналымы 2024 жылмен салыстырғанда 11,2%-ға ұлғайып, $627 млн болды.