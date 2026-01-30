KZ
    16:40, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ерлан Қарин жаңа Конституциядағы Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттарын атады

    АСТАНА. KAZINFORM – Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның кезекті отырысында Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Жаңа Конституциядағы Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттарын атады.

    Ерлан Қарин Жаңа Конституциядағы Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттарын атады
    Фото: видеодан алынған скрин

    Жарты жыл бойғы еңбектің қорытындысын қабылдайтын сәт жақындағанын айтқан Ерлан Қарин Конституцияда ашық талқылаулар арқылы өзгеріске ұшыраған жекелеген баптардың мән-маңызына тоқталды.

    – Кеше Жеңіс Махмұтұлы өз сөзінде Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттары туралы бапқа қатысты ұсыныс айтқан болатын. Бұл – өте маңызды бап, - деді ол.

    Айтуынша, жаңа нұсқаның 1-бөлімі 3-бабы енді былай деп жазылған: «Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттары Егемендік пен Тәуелсіздікті қорғау, адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау, заң мен тәртіптің үстемдігін қамтамасыз ету, жалпы ұлттық бірлікті бекемдеу, халықтың әл-ауқатын арттыру, жауапты әрі жасампаз отаншылдық идеясын орнықтыру, қоғамдық диалогты дамыту, еңбек, прогресс, білім құндылықтарын бекіту, жоғары экологиялық мәдениет қалыптастыру, тарихи-мәдени мұраны сақтау, төл мәдениетті қолдау.

    – Байқап отырғанымыздай баптың ауқымы мен аясы айтарлықтай кеңейді. Бұл – мүлдем жаңа бап. Яғни бұл норма жаңа преамбуламен үндесіп тұр. Сондықтан оны Конституцияның жаңа редакциясындағы преамбуламен қатар маңызды норма деп айтуға болады, - деді Мемлекет хатшысы.

    Еске сала кетейік, Kazinform агенттігінің сайтында аталмыш отырыстан тікелей эфир ұйымдастырып отыр. 

    Айта кетеу керек, жаңа Конституцияның соңғы нұсқасында 95 бап болады.

