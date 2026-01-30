Ерлан Қарин жаңа Конституциядағы Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттарын атады
АСТАНА. KAZINFORM – Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның кезекті отырысында Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Жаңа Конституциядағы Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттарын атады.
Жарты жыл бойғы еңбектің қорытындысын қабылдайтын сәт жақындағанын айтқан Ерлан Қарин Конституцияда ашық талқылаулар арқылы өзгеріске ұшыраған жекелеген баптардың мән-маңызына тоқталды.
– Кеше Жеңіс Махмұтұлы өз сөзінде Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттары туралы бапқа қатысты ұсыныс айтқан болатын. Бұл – өте маңызды бап, - деді ол.
Айтуынша, жаңа нұсқаның 1-бөлімі 3-бабы енді былай деп жазылған: «Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттары Егемендік пен Тәуелсіздікті қорғау, адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау, заң мен тәртіптің үстемдігін қамтамасыз ету, жалпы ұлттық бірлікті бекемдеу, халықтың әл-ауқатын арттыру, жауапты әрі жасампаз отаншылдық идеясын орнықтыру, қоғамдық диалогты дамыту, еңбек, прогресс, білім құндылықтарын бекіту, жоғары экологиялық мәдениет қалыптастыру, тарихи-мәдени мұраны сақтау, төл мәдениетті қолдау.
– Байқап отырғанымыздай баптың ауқымы мен аясы айтарлықтай кеңейді. Бұл – мүлдем жаңа бап. Яғни бұл норма жаңа преамбуламен үндесіп тұр. Сондықтан оны Конституцияның жаңа редакциясындағы преамбуламен қатар маңызды норма деп айтуға болады, - деді Мемлекет хатшысы.
Еске сала кетейік, Kazinform агенттігінің сайтында аталмыш отырыстан тікелей эфир ұйымдастырып отыр.
Айта кетеу керек, жаңа Конституцияның соңғы нұсқасында 95 бап болады.