    09:51, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ерлерден әйелдер көп: Қырғызстанда халық саны артты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қырғыз Республикасының халқы 2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша 7 413,6 мың адамға жетті. Бұл туралы Ұлттық статистика комитеті хабарлады, деп жазады Кабар.

    Қырғызстан халқы 7,4 млн адамға жақындап қалды
    Фото: Кабар

    Жалпы халық санының ішінде ерлер 3 668,6 мың адамды, әйелдер — 3 745,0 мың адамды құрайды.

    Ауылдық жерде 4 277,9 мың адам тұрады, ал қаладағы халық саны 3 135,7 мың адамға жуықтайды.

    Өңірлер бойынша:

    Ош облысы — 1 440,2

    Жалал-Абад облысы — 1 381,8

    Бішкек — 1 360,7

    Чүй облысы — 984,6

    Баткен облысы — 606,3

    Ыстықкөл облысы — 554,7

    Ош — 485,7

    Нарын облысы — 316,5

    Талас облысы — 283,1

    Еске салсақ, Ұлттық статистика комитетінің мәліметінше, 2025 жылғы 1 қаңтарда республика халқының саны 7 млн 282 мың адам болған.

    Бұдан бұрын 2025 жылы шамамен 170 мың Қырғызстан азаматы шетелге жұмыс істеу үшін кеткенін жазған болатынбыз.

    Айнұр Тумакбаева
