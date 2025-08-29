03:46, 29 Тамыз 2025 | GMT +5
Ернұр Батырғали дзюдодан кадеттер арасында әлем чемпионы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Болгария астанасы София қаласында дзюдодан өтіп жатқан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында Ернұр Батырғали (60 келі) алғашқы алтын медалді қоржынға салды.
Отандасымыз ақтық сында әжікстандық Лоик Кудбудиновтан басым түсіп, жеңіс тұғырына көтерілді.
Ал Мұхаммедәлі Жылқайдар (66 келі) финалда Ресей спортшысы Рахим Хамхоевке жол беріп, күміс жүлдеге ие болды.
Сол салмақ дәрежесінде Ролан Қайрғали канадалық Анечка Матиды жеңіп, жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.
Осылайша, ұлттық құрама қоржынында төрт жүлде бар. Бұған дейін Арман Мыса (50 келі) қола жүлдені иеленген еді.
Айта кетерлігі, жасөспірімдер арасындағы дзюдодан әлем чемпионаты 30 тамызға дейін жалғасады. Жарысқа әлемнің 71 елінен 551 дзюдошы қатысып жатыр.