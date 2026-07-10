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    Қазақстандық ауыр атлет жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық ауыр атлет Ернұр Мырзахмет Калиде (Колумбия) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды.

    ауыр атлетика
    Фото: ҚР ҰОК

    Отандасымыз 79 келіге дейінгі салмақта сынға түсті.

    Ернұр Мырзахмет қоссайыс қорытындысы бойынша 304 (142+162) келіні еңсерді. Осылайша ол қола медаль жеңіп алды.

    Алтын медальді Мохамед Абдельради (Мысыр) иеленді — 318 (143+175) келі. Екінші орынға Абдулрауф Халифа (Ливия) жайғасты — 305 (137+168) келі.

    Еске салайық, бұған дейін қазақстандық спортшылардың жеңіл атлетикадан жастар арасындағы Азия чемпионатының алғашқы күніндегі нәтижесі туралы жазғанбыз.

    Ауыр атлетика Медаль Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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