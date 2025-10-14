Ертаевты түрмеден босатқан судья жазалана ма
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Жоғарғы сот «Bank RBK-нің бұрынғы басшысы Жомарт Ертаевты қамаудан босату туралы қаулының күшін жою заңға қайшы ма?» деген сұраққа түсінік берді.
Экс-банкир қыркүйек айының басында рақымшылыққа ілініп, бостандыққа шыққан еді. Алайда кейін Алматы облыстық соты бұл шешімнің күшін жойды. Сот мұндай шешімге жаза мерзімін есептеуде кеткен қателер мен процессуалдық сәйкессіздіктер себеп болғанын түсіндірді.
Агенттік тілшісі осы жағдайға байланысты Жоғарғы сотқа ресми сауал жолдап, «Ертаевты босатқан судья тәртіптік жауапқа тартылуы мүмкін бе?» деген сұрақ қойды.
— ҚР «Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы» Конституциялық заңының нормаларына сәйкес, сот актісін өзгерту немесе күшін жоюдың өзі заң бұзу болып есептелмейді. Егер жоғары тұрған сот сатысы тарапынан заңды өрескел бұзу фактісі анықталмаса, судья жауапкершілікке тартылмайды, — делінген жауапта.
Еске салайық, Жомарт Ертаев 2018 жылғы мамырда Мәскеуде Қазақстан ІІМ Интерпол ұлттық орталық бюросының сұрауы бойынша ұсталған. Ол аса ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген күдікпен халықаралық іздеуде болған.
2019 жылғы наурызда ол Ресей Федерациясынан Қазақстанға экстрадицияланды.
Тергеу дерегінше, Ертаев 2011-2017 жылдары қызметтік өкілетін пайдаланып, алдын ала сөз байласқан тұлғалармен бірге «Bank RBK» АҚ-нан 144 млрд теңге жымқырды деген күдікке ілінді. Бұл іске барлығы 54 адам тартылып, олардың қатарында 41 топ-менеджер мен банк қызметкерлері болған.
2020 жылғы қарашада Алматы соты Жомарт Ертаевты 11 жылға бас бостандығынан айырды.