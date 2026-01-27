KZ
    19:17, 27 Қаңтар 2026

    Ертең астаналық 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ертең Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады. Бұл туралы Астана қаласы Білім басқармасы хабарлады. 

    Елорда
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    2026 жылғы 28 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады.

    Айта кетелік «Қазгидромет» РМК синоптиктері ертең, 28 қаңтарда елдің басым бөлігінде ауа райына байланысты ескерту жасаған еді

    Астана Ауа райы Қашықтан оқыту Аяз
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
