19:17, 27 Қаңтар 2026 | GMT +5
Ертең астаналық 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM – Ертең Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады. Бұл туралы Астана қаласы Білім басқармасы хабарлады.
2026 жылғы 28 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады.
Айта кетелік «Қазгидромет» РМК синоптиктері ертең, 28 қаңтарда елдің басым бөлігінде ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.