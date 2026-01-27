KZ
    19:15, 27 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Тұман түсіп, жел екпіні күшейеді: 13 қаңтарға ауа райы болжамы

    АСТАНА.KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК синоптиктері ертең, 28 қаңтарда елдің басым бөлігінде ауа райына байланысты ескерту жасады. 

    Тұман түсіп, жел екпіні күшейеді: 13 қаңтарға ауа райы болжамы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Атмосфералық фронттальды бөліктерден тұратын оңтүстік циклон Қазақстанның барлық аумағын қамтиды. 

    Метеорологтардың мәліметінше, солтүстік және орталық аймақтарда қар жауып, боран соғады. Оңтүстік пен оңтүстік-шығыс өңірлерде қар жаууы күшейеді. Ал батыс аймақтарда ауа райы салыстырмалы түрде тұрақты болады.

    Республика бойынша желдің екпіні мен тұманның күшеюі байқалады. Оңтүстік, оңтүстік-батыс және оңтүстік-шығыс өңірлерде жолдарда көктайғақ жағдайы қалыптасуы мүмкін. Сонымен қатар түнде Маңғыстау облысының солтүстік-шығыс бөлігінде қатты аяз күтіледі.

    Бұл жағдайлар жол қозғалысына және тұрғындардың күнделікті өміріне әсер етуі ықтимал. Сондықтан сақтық шараларын күшейту ұсынылады.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Алматыда PM2.5 деңгейі ДДҰ нормасынан 6 есе асып, ауаның ластануы 30%-ға өскен. 

