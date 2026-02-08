Ертең күн райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM — Ертең елдің басым бөлігінде қар мен жаңбыр жауып, жел күшейеді.
«Қазгидромет» мәліметінше, 9 ақпан күні Қазақстан аумағының басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашынды болып (жаңбыр, қар), боран соғып, көктайғақ болады, тұман басып, жел күшейеді.
Тек республиканың шығысында жауын-шашынсыз ауа райы болжанып отыр.
Батыста, оңтүстікте, Алматы облысының таулы аудандарында, Абай облысының оңтүстігі мен орталығында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында, Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында, сондай-ақ Түркістан облысының таулы асуларында күндіз желдің жылдамдығы секундына 30 метр және одан да жоғары болуы мүмкін.
Айта кетелік ауа райына байланысты екі облыста жол жабылған еді.