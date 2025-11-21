KZ
    00:30, 21 Қараша 2025

    Ертіс өзенінде жоғалған әйелді іздестіру шаралары жүріп жатыр

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Өзен жағасында оның сыртқы киімі табылған. Осыған байланысты құтқарушылар Ертіс өзенінің акваториясын толықтай тексеріп жатыр. 

    Ертіс өзенінде жоғалған әйелді іздестіру шаралары жүріп жатыр
    Фото: Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаменті

    Облыс орталығында 1976 жылғы әйел жоғалып кетті. Төтенше жағдай департаментінің дерегінше, Ертіс өзенінің жағасынан оның сыртқы киімі табылған. Құтқарушылар қазір өзеннің аумағын тексеруге жұмылған.

    — Құтқарушылар, сүңгуірлер су айдыны мен жағалау аймағын зерттеуге мүмкіндік беретін арнайы жабдықты пайдалануда. Соның ішінде жүзу құралдарымен және эхолотпен іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері полициямен және волонтерлік ұйымдармен бірлесіп, жағалауды жаяу тексеруде. Жергілікті жерде барлық тартылған қызметтің іс-қимылдарын үйлестіру ұйымдастырылған, — деп хабарлады өңірлік төтенше жағдайлар департаментінен.

    Еске сала кетейік, Түркістан облысында жоғалып кеткен 15 жасар қыз Алматыдан табылды

    Павлодар облысы Іздеу Ертіс
