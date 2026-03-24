KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:25, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент Ерванд Тихонович Ильинскийге «Қазақстанның Еңбек Ері» атағын берді

    АСТАНА.KAZINFORM – Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Токаев присвоил звание альпинисту Ерванду Ильинскому
    Фото: Альпинизм федерациясының баспасөз қызметі

     -Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев альпинизмдегі аса үздік жетістіктері, сондай-ақ елдегі спортты дамытуға қосқан елеулі үлесі және қоғамдық қызметке белсенді қатысқаны үшін Ерванд Тихонович Ильинскийге «Қазақстанның Еңбек Ері» атағын беру туралы Жарлыққа қол қойды,-делінген хабарламада.

    Ерванд Тихонович — КСРО чемпионаттарының бірнеше дүркін чемпионы және жүлдегері, 1968 жылдан бастап КСРО спорт шебері, ал 1982 жылдан бастап халықаралық дәрежедегі спорт шебері және КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері. Сонымен қатар, өзге де атақтары бар:

    — 1973 жылдан бері ЦСКА-ның альпинизм бойынша аға жаттықтырушысы.
    — 1975 жылдан — Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген жаттықтырушысы.
    — 1979 жылдан — КСРО-ның еңбек сіңірген жаттықтырушысы.

    Жаттықтырушылық қызметі барысында КСРО және Қазақстан Республикасының 100-ден астам спорт шеберін даярлаған, оның ішінде 33-і — халықаралық дәрежедегі спорт шебері.

    Қазақстанның альпинизм құрамасының бас жаттықтырушысы — әлемде алғаш болып планетадағы барлық 14 сегіз мыңдықты оттегісіз бағындырған команда жетекшісі.

    Осыған дейін білім жүйесінде «Еңбек Ері» атағын алған қанша ұстаз еңбек етіп жатқаны туралы жаздық.

     

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Еңбек Ері Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар