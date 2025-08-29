Ержан Еркінбаев қызметінен босатылды
АСТАНА.KAZINFORM – Ержан Еркінбаев ҚР Туризм және спорт вице-министрі қызметінен босатылды. Бұл туралы ҚР Премьер-министрінің баспасөз қызметі хабарлады.
– Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Ержан Мәлікұлы Еркінбаев басқа жұмысқа ауысуына байланысты ҚР Туризм және спорт вице-министрі қызметінен босатылды, - делінген хабарламада.
Ержан Еркінбаев ҚР Туризм және спорт вице-министрі қызметіне 2023 жылдың қараша айында тағайындалды.
Ержан Еркінбаев 1982 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген.
Қазақ мемлекеттік заң академиясын, Халықаралық бизнес академиясын тәмамдаған.
Еңбек жолын 2002 жылы коммерциялық компанияда заңгер болып бастаған.
Түрлі жылдары коммерциялық құрылымдарда заңгер, атқарушы директор, бас директор болып жұмыс істеген.
«Шымбұлақ» тау шаңғысы курортының бас директоры, «Медеу» спорт кешенінің бас директоры қызметтерін атқарды. VI шақырылымдағы Алматы қалалық мәслихатының депутаты болды.
2016-2018 жылдары — Алматы мемлекеттік зоологиялық паркінің директоры.
2019-2021 жылдары — «Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы, басқарма төрағасы.
2021 - 2023 жылдары — ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі.