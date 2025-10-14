Есбол Сұлтановтың бапкерлігі Қазақстанда неге лайықты бағаланбады — Федерация басшысының жауабы
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан таэквондо федерациясының президенті Құдірет Шәмиев ұлттық құраманың бас бапкері Есбол Сұлтановтың әлемдегі рейтингі туралы пікір білдірді.
— Дүниежүзілік таэквондо федерациясының 2024 жылғы рейтингінде бірінші болған Есбол Сұлтанов қазір ұлттық құраманың бас бапкері болып отыр. Ол бір кездері Туниске кетіп қалған болатын. Сол елдің тарихын жаңартып, екі олимпиада медалін алып берді. Енді кейде ондай мамандар сыртқа шыққанда бағаланып жатады. Біз федерацияға келгенде оны бірден шақырдық. Бірақ одан бұрын Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауында осы Есбол Сұлтановтың аты аталған болатын. Өзіміздің таланттар тұрғанда өзге елдің мамандарына жүгіну дұрыс емес. Сондықтан қазір ол өзімізде бас бапкер, — деді ол Jibek Joly телеарнасындағы «Уәде» бағдарламасында.
Оның сөзінше, Есбол Сұлтановтың қасына Иран мен ресейден білікті бапкерлер топтастырылған.
— «Келісіп пішкен тон келте болмайды» дейді, сол үшін Иранның қыздар құрамасында бас бапкер болған Фатима ханымды қосымша бапкер етіп шақырттық. Ресейден әлем және олимпиада чемпионын шығарған Александр мырзаны алдырдық. Осында ұжым бірлесіп жұмыс істеп жатыр, — деді Құдірет Шәмиев.
Бұған дейін 24-30 қазан күндері Қытайдың Уси қаласында өтетін әлем біріншілігіне Қазақстан атынан қай таэквондошылар қатысатынын жазған едік.