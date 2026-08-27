Есепте тұрған балалардың саны 40,9%-ға азайды — Жұлдыз Сүлейменова
АСТАНА. KAZINFORM — Jibek Joly телеарнасындағы «Бүгін.LIVE» бағдарламасында Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова буллингке қарсы қандай шаралар атқарылып жатқаны жөнінде мәлімдеді.
— Соңғы үш жылда баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты 10 заң қабылданды. Оның ішінде 2023 жылдан бастап буллинг үшін әкімшілік жауапкершілік айқындалды. Бірнеше жыл бұрын буллинг тәрбие мәселесі болатын, оны дәлелдеу де қиын еді. Жалпы, буллингке немқұрайлы қарау күнделікті сипат алып кеткені өкінішті. Ал соңғы үш жылда бұл түйткілге жете мән беріліп келеді. Буллингке тап болған және буллинг жасаған балаларды психологиялық сүйемелдеу жүйелі негізде жүзеге асырылады, — деді ол.
Министрдің сөзінше, балалар арасындағы құқық бұзушылық 4%-ға төмендеді. Ал есепте тұрған балалардың саны 40,9%-ға азайды.
— Бұл қабылданып жатқан шаралардың тиімділігін көрсетеді. Премьер-министрдің орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның төрағалығымен арнайы Бала құқықтары жөніндегі республикалық комиссия, штаб бар. Сол штабта барлық әкімнің орынбасарлары, т. б. жауапты мамандар бар, бәріміз үш айда бір жиналамыз. Қай облыста, қай мектепте, қай сыныпта кім қандай буллинг жасағанын қарастырамыз. Бұл қазір мектептің мәселесі болып қана қоймай, Үкіметтің деңгейінде қаралады, — деді ол.
Айта кетейік, бұған дейін буллингке тосқауыл қою мақсатында жаңа оқу жылында қандай қосымша тетіктер енгізілетінін жазғанбыз.