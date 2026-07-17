Есет Байкен Ұлытау облысының әкімі болып тағайындалды
АСТАНА.KAZINFORM - Мемлекет басшысының Жарлығымен Есет Байкен Ұлытау облысының әкімі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы ақорда хабарлады.
Есет Берікұлы Байкен 1986 жылы Қарағанды облысының Нұра ауданындағы Баршын ауылында дүниеге келген.
2008 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетін, 2010 жылы Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін тәмамдаған. Экономика бакалавры, құқықтану бакалавры.
Еңбек жолын 2008 жылы Астана қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасында жетекші, сонан соң бас маман ретінде бастады.
2010 жылдан бері «Астана қаласы әкімдігі аппараты» ММ әлеуметтік-мәдени сала бөлімінің бас маманы.
2013 жылы Астана қаласы әкімінің бас инспекторы, «Астана қаласы әкімдігі аппараты» ММ ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің жетекшісі болып тағайындалды.
2016 жылы ҚР Президент Әкімшілігі жетекшісінің хатшылық сарапшысы болды.
2017 жылдан бастап Нұра ауданы әкімі лауазымына тағайындалғанға дейін ҚР Президенті Аппаратының Мемлекеттік бақылау және ұйымдастыру-аумақтық жұмыс бөлімінің мемлекеттік инспекторы қызметін атқарған.
Мемлекеттік бақылау және ұйымдастыру-аумақтық жұмыс бөлімі мемлекеттік инспекторы, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі (02.08.2017–31.01.2019)
Қарағанды облысы Нұра ауданының әкімі (01.02.2019–03.07.2019)
Нұр-Сұлтан қаласы әкімі аппараты басшысының орынбасары (04.07.2019–28.08.2019)
Нұр-Сұлтан қаласы әкімі аппаратының басшысы (29.08.2019–10.2020)
Нұр-Сұлтан қаласы «Сарыарқа» ауданының әкімі (10.2020–02.2022)
Астана қаласы әкімінің орынбасары (02.2022 бастап)
Мемлекет басшысының Жарлығымен Болат Оралұлы Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалғанын жазған едік.