Эстонияда Қазақстанның ядролық қарусыздану саясаты таныстырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның Эстониядағы Елшісі Алтай Көлгінов Таллин университетімен бірлесіп ұйымдастырылған «Ядролық тежеу дилеммасы» дөңгелек үстелінің жұмысына қатысты.
Іс-шараға Эстония дипломатиялық корпусының өкілдері, көрнекті саясаттанушы ғалымдар, сондай-ақ университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен студенттері қатысты. Өз сөзінде А. Көлгінов қатысушыларға Қазақстанның бірегей тәжірибесін таныстырып, әлемдегі төртінші ірі ядролық арсеналдан бас тарту қауіпсіздіктің жаңа архитектурасын қалыптастырудың бастапқы нүктесі болғанын атап өтті.
Елші Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ядролық қатерден азат әлем идеяларын халықаралық деңгейде дәйекті түрде ілгерілетіп келе жатқан ұстанымына ерекше тоқталды.
Талқылау барысында Президент Қ. Тоқаевтың түйінді сөздері келтірілді: «Қазақстан ядролық сынақтардың барлық қасіретті салдарын өз тәжірибесінен біледі. Сондықтан біздің еліміз ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізу идеясына берік. Бұл мәртебеге ие болу — тек саяси таңдау ғана емес, болашақ ұрпақ алдындағы моральдық міндет».
Іс-шараның маңызды бөлігі Қазақстанның тарихи бастамаларын талдауға, атап айтқанда, Семей полигонының жабылуына және ядролық қарусыздану саясатына арналды.
— Эстондық сарапшылар мен дипломатиялық корпус өкілдері ядролық әлеуеттен бас тартудың қазақстандық моделі әлемдік саясаттағы жауапты көшбасшылықтың ең табысты үлгісі болып қала береді деген пікірге келді. Кездесу соңында тараптар академиялық қоғамдастықтың бейбітшілік идеяларын ілгерілетудегі рөлін талқылады, — делінген хабарламада.
Іс-шара эстондық ғылыми-саяси топтардың Қазақстан тәжірибесін зерделеуге деген жоғары қызығушылығын растады. Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша Таллин университеті базасында халықаралық қауіпсіздік және гуманитарлық байланыстарды нығайту мәселелері бойынша диалогты жалғастыру туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.
