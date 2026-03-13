Жапонияда Тоқаевтың сапарының нәтижелері жоғары бағаланды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның Жапониядағы Елшісі Ерлан Баударбек-Кожатаев Жапонияның Өсу стратегиясы жөніндегі Либералды‑демократиялық партиясы штабының басшысымен, Жапонияның бұрынғы Премьер-министрі Фумио Кишидамен кездесу өткізді. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі мәлім етті.
ЛДП-ның Өсу стратегиясы жөніндегі штабы экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және жасанды интеллект, жартылай өткізгіштер мен энергетиканы қоса алғанда, 17 стратегиялық салаға инвестициялар тарту арқылы өсімді қамтамасыз етуге бағытталған экономикалық саясатты әзірлейтін негізгі орган.
Е.Баударбек-Кожатаев жапон саясаткерін Қазақстандағы саяси және экономикалық реформалардың негізгі бағыттарымен таныстырып, инвестициялық ахуалды жақсарту, қоршаған ортаны қорғау және логистиканы жаңғырту жөніндегі шараларға ерекше назар аударды.
— Ф.Кишида Жапония Қасым‑Жомарт Тоқаевтың Токиоға ресми сапарының және 2025 жылғы желтоқсанда өткен «Орталық Азия — Жапония диалогының бірінші саммиті» қорытындылары бойынша қол жеткізілген келісімдерді толық жүзеге асыруға ниетті екенін атап өтті. Ол Мемлекет басшысының Нарухито және Жапонияның Премьер-министрі Санаэ Такаитимен кездесулерінің экономикалық және инвестициялық байланыстарды нығайту үшін жаңа мүмкіндіктер ашқанын ерекше атап өтті, — делінген хабарламада.
Жапон саясаткері сондай-ақ Жапония мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықтың жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар сияқты жаңа бағыттарда кеңеюін құптап, бірлескен жобаларды дамыту үшін оның әлеуеті жоғары екеніне тоқталды.
Кездесуге сондай-ақ Жапония Сыртқы істер министрлігінің Орталық Азия бойынша арнайы өкілі, Елші Масаки Ишикава қатысты.
Еске сала кетейік, өткен жылдың желтоқсан айының басында Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды.