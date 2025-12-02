Ет бағасын тұрақтандыру үшін не істелініп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов ішкі нарықта ет бағасын тұрақтандыру үшін қандай шаралар қолға алынғанын айтты.
Үкімет отырысынан кейінгі брифингте БАҚ өкілдері вице-министрге кейбір сарапшылардың елімізде еттің 1 келісі 15-20 мың теңгеге жетуі мүмкін деген болжамын айтып, пайымын сұраған еді. Сауалға жауап берген вице-министр мұндай тұжырыммен түбегейлі келіспейтіндігін баса айтты. Дегенмен, еліміздің ауыл шаруашылығы лайықты деңгейде дамымай отырғанын да жасырмады.
— Осыған орай Мемлекет басшысы мал шаруашылығын кешенді дамыту жоспарын әзірлеп, бекіту туралы нақты тапсырманы жүктеді. Онда өндірістің қажетті көлеміне, оның ішінде ет бойынша да қажетті өндіріс көлеміне қол жеткізу бойынша нақты индикаторлар, міндеттер, жоспарлар көзделуі тиіс. Барлық сала мемлекеттік қолдаумен, жеңілдетілген қаржыландырумен, сонымен қатар экспортқа қолдау көрсетумен қамтылады. Нәтижесінде алдағы уақытта мал басы, оның ішінде ірі қара саны еселеп артады, — деді ол.
Вице-министр Қазақстанның сиыр етіне Орталық Азияда сұраныстың өте жоғары екенін айтты.
— Әзірше, Еуропа нарығын ашқан жоқпыз. Қытаймен белсенді ынтымақтастықты жолға қойдық. Түркия нарығы біз үшін қызықты. Өйткені, бұл нарықта сиыр етінің бағасы өте жоғары. Сондықтан біз осынау дүрлікпе сұраныстың ішкі нарыққа ықпал етуіне жол бермеуді алдымызға мақсат етіп қойдық, — деді Азат Сұлтанов.
Сондай-ақ ол бұл мақсатқа қалай жеткізілетінін айтты.
— Биылдың өзінде асыл тұқымды және тауарлық мал басын сатып алуға арналған жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасын іске қостық. Субсидия нормативін арттырдық. Бұл ең алдымен мал басын дәстүрлі нарықтардан әкелу үшін жасалды, — деді вице-министр.
Азат Сұлтанов сиыр етін өзге мемлекеттерден импорттап отырмыз деу дұрыс еместігін атап өтті.
— Өздеріңіз де білесіздер, импорт бар болғанымен ол мардымсыз. Ол негізінен консервілеу өнімдер шығаруға кетеді. Ауыл шаруашылығы өндірушілер немесе тұтынушылар сиыр етін жаппай сатып әкеліп жатқан жоқ, — деді ол.
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров ет бағасы келесі жылы да қазіргі деңгейде сақталу керек екенін айтқан.