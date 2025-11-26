Еурокомиссия Финляндиядағы бюджет тапшылығын тергей бастады
АСТАНА.KAZINFORM — Еурокомиссия Финляндияға қатысты бюджет тапшылығын асырып жібергені үшін заң бұзушылықтарды жою рәсімін бастады. Бұл жағдай кейде қорғаныс шығындарының өсуімен байланысты, деп жазды ТАСС Еурокомиссияның мәлімдемесіне сілтеме жасап.
Еурокомиссияның мәлімдемесінде: «Финляндияда мемлекеттік бюджет тапшылығы 2025 жылы ЖІӨ-нің 3%-дан асуы (рұқсат етілген шекті көрсеткіш) тек жартылай әскери шығындардың өсуімен түсіндірілуі мүмкін. Сондықтан Еурокомиссия Финляндияға қарсы бұзушылықтарды жою рәсімін бастау қажеттігін есептейді» делінген.
Агенттік хабарлағандай, Финляндияның мемлекеттік бюджет тапшылығы 2025 жылы 4,5%-ды құрады, ал 2026 жылы оның деңгейі ЖІӨ-нің 4%-ына жетуі мүмкін.
