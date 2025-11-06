Еурокомиссия ресейліктерге Шенген визасын беру шарттарын қатаңдатады
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық комиссия ресейліктерге арналған виза ережелерін қайта қарастырып жатыр. Брюссель қауіпсіздік пен көші-қон тәуекелдерін ескере отырып, Шенген визасын беру шарттарын қатаңдатуы мүмкін. Сарапшылардың пікірінше, мұндай шешім Ресей азаматтарына виза беру көрсеткіші қайта өсіп келе жатқан тұста қабылдануы ықтимал, деп жазды DW.
— Біз қосымша шараларды енгізу мүмкіндігін қарастырып жатырмыз және бұл жұмысты ЕО-ға мүше мемлекеттермен тығыз ынтымақтастықта жүргізіп отырмыз. Қосымша ақпаратқа қатысты болашақ шешімдерді күтіңіздер, — деді Еурокомиссияның ресми өкілі Маркус Ламмерт Брюссельдегі брифингте.
Визаға толықтай тыйым салу Еурокомиссияның құзыретіне кірмейтінін және мұндай шешім бүкіл ЕО деңгейінде қабылдана алмайтынын атап өтті.
– Виза беру және әрбір өтінішті қарау — мүше мемлекеттердің құзыретіне жатады. Бірақ Еуропалық комиссия қажет болған жағдайда, мысалы, көп мәртелік визаларға қатысты неғұрлым қатаң немесе жеңілдетілген ережелер енгізе алады. Бұл ережелер Шенген аймағындағы барлық консулдықтарда сақталуы тиіс және әр елдің көші-қон тәуекелдері мен қауіпсіздік факторлары ескеріледі, — деді Ламмерт.
Брюссель ресейліктерге көп мәртелік визаларды беруге қойылатын талаптарды қатаңдатуы мүмкін
Қауіпсіздік пен көші-қон тәуекелдерін ескере отырып, Брюссель қажет болған жағдайда Еуропа бойынша бірыңғай ережелер енгізе алады, соның ішінде көп мәртелік визалар беру шарттарын қатаңдату да бар. Дегенмен, визалық саясат ЕО-ға мүше мемлекеттердің құзыретінде қала береді.
Report агенттігінің Еуропалық бюросының хабарлауынша, бұл туралы ЕО ресми өкілі Маркус Ламмерт ресейліктерге шенген визасын беру ережелерін қатаңдату жөніндегі хабарламаларға түсініктеме бере отырып айтты.
Оның сөзінше, 2022 жылы Ресей азаматтарына қатысты белгілі бір шектеулер енгізілгенімен, көп мәртелік визалар беруге толық тыйым салынған жоқ.
Сонымен қатар, Ламмерт бұл жағдайдың өзгеруі мүмкін екенін меңзеп, журналистерге «жақын уақытта осы мәселеге қатысты жаңалықтар болады» деп айтты.
Украинадағы соғыс басталғаннан кейін Еуропалық одақ Ресеймен визаларды жеңілдетіп беру туралы келісімді тоқтатты және мүше елдерге ресейліктерге шенген визасын беруді төменгі басымдыққа қоюды, сондай-ақ қауіпсіздік пен шекара бақылауын күшейтуді ұсынды.
Соңғы жылдардағы статистика ЕО-ның Ресейге қатысты визалық саясатының айтарлықтай өзгергенін көрсетеді. 2019 жылы Ресей азаматтарына 4 миллионнан астам шенген визасы берілсе, 2023 жылы бұл көрсеткіш 500 мыңға дейін қысқарған. Алайда 2024 жылы визалар саны қайта өсе бастаған, бұл, мүмкін, жаңа шектеулерді қарастыруға себеп болған болуы ықтимал.
