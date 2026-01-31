KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:36, 31 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Еуроодақ Сирия билігі мен демократиялық күштері арасындағы келісімді құптады

    АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық одақ Сирияның өтпелі билігі мен сириялық демократиялық күштер арасында қол жеткізілген келісімді құптайды. Бұл туралы Еуропалық сыртқы әрекет қызметінің мәлімдемесіне сілтеме жасап, Kazinform меншікті тілшісі хабарлайды.

    а
    Фото: Анадолу

    – Біз барлық тарапты келісімді адал ниет пен өзара ымыра рухында орындауға шақырамыз. Ұрыс-қимылдардың толық тоқтауы гуманитарлық көмектің жеткізілуін қамтамасыз ету, бейбіт тұрғындарды қорғау және ішкі қоныс аударған адамдардың оралуы үшін аса маңызды.

    Сирияның солтүстік-шығысындағы тұрақтылық елдегі жан-жақты саяси өтпелі кезеңнің табысты жүзеге асуының және бүкіл Сирия халқының құқықтарын қорғаудың негізгі шарты болып табылады.

    Сондай-ақ барлық тарапты лагерьлер мен қамауда ұстау орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ДАИШ ұйымының қайта жандануына жол бермеу бағытында бірлесіп жұмыс істеуге шақырамыз, – делінген Еуропалық сыртқы әрекет қызметінің мәлімдемесінде.

    Айта кетейік, Сирия үкіметі мен күрдтік қарулы құрылым – «Сириялық демократиялық күштер» жұма күні жан-жақты атысты тоқтату және әскери әрі әкімшілік құрылымдарды кезең-кезеңімен Сирия мемлекетіне интеграциялау жөнінде келісімге қол жеткізілгенін хабарлаған болатын.

     

    Тегтер:
    Еуропалық Одақ Соғыс Әлем Сирия
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар