Еуропа аптап ыстықтан зардап шегіп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM — Еуропадағы аптап ыстық адам шығынына әкелді. Францияда кем дегенде 18 адам, оның ішінде екі бала қаза тапты. Бірқатар ел билігі жоғары температура мен синоптиктер болжамына байланысты шұғыл шаралар қабылдап жатыр, деп хабарлайды Reuters.
Франция аптап ыстыққа тап болды: миллиондаған тұрғын қауіпті аймақта
Францияның батысындағы шарап аймағы Бордода температура 41,9°C-қа дейін көтеріліп, өткен тамызда орнатылған рекордты жаңартты.
Франция Премьер-министрі Себастьян Лекорню бүгін кабинет мүшелерімен аптап ыстыққа байланысты дағдарыс жағдайы бойынша кезекті жиналыс өткізуі тиіс.
Қатты ыстыққа байланысты елде 1350-ден астам мектеп жабылды.
23 маусымда құрлықтағы 96 департаменттің 54-інде аптап ыстыққа байланысты дабылдың қызыл деңгейі жарияланды, бұл шамамен 39 миллион адамға әсер етті.
Сарапшылардың пікірінше, климаттың өзгеруі жылу мен дауыл толқындарының жоғарылауына, температураның жоғарылауына және жауын-шашынның көбеюіне әкеледі.
— Жылы ауа Солтүстік Африкадан, Сахарадан көтеріледі, сондықтан бізде қатты ыстық. Ол өте баяу қозғалады, яғни жел жоқ, тыныс алатын жел жоқ, — деп түсіндірді Лондондағы Империал колледжінің ауа-райы мен климаттың төтенше жағдайлары жөніндегі ғылыми қызметкері Клэр Барнс.
Ұлыбританияда да аптап ыстығы болады деп болжанды
Синоптиктер Ұлыбританияны да маусым айындағы ең күшті ыстық толқыны шарпиды деп ескертеді. Ұлыбританияның ауа райы қызметінің (Met Office) болжамы бойынша, жекелеген аймақтардағы температура 39°C-тан асуы мүмкін, бұл 1957 және 1976 жылдары орнатылған маусым рекордтарын жаңартуы мүмкін.
Аптап ыстық Италияда электр қуатының үзілуіне әкелуі мүмкін
22 маусымда Италия 12 қалада аптап ыстықтан қауіптің қызыл деңгейін жариялады. Iren компаниясының өкілі Туринде электр желілерінің шамадан тыс жүктелуінен туындаған электр қуатын үзу мәселесін шешу үшін компания жұмыс ауысымдарының санын екі есе көбейтіп, генераторларды қосатынын айтты.
Германиядағы ыстық өрт қауіптілігін арттыруы мүмкін
Германияда аптап ыстықтан судағы қайғылы оқиғалар саны артты. Биліктің мәліметінше, демалыс күндері кем дегенде бес адам қайтыс болды.
Германияның ұлттық ауа райы қызметі ауа температурасының жоғарылауы елде, әсіресе елдің оңтүстік және шығыс аймақтарында орман өрттерінің қаупін арттыратынын ескертеді.
Қазіргі уақытта жекелеген өңірлерде өрт қауіптілігінің жоғары деңгейі жарияланды.
Синоптиктер жылу күшейген сайын жағдай нашарлай беруі мүмкін екенін атап өтті. Өрт қаупінің ең жоғары деңгейі бейсенбі және жұма күндері Германияның бірқатар аймақтарында, соның ішінде Берлиннің батысындағы аудандарда болуы мүмкін.
Бельгияда рекордтық ыстық болуы мүмкін
France 24 хабарлауынша, Бельгияда қалыптан тыс ыстық кем дегенде бір апта бойы сақталады деп болжанды. Корольдік метеорологиялық институттың (IRM) болжау бөлімінің басшысы Дэвид Дехенаувтың айтуынша, ауа температурасы рекордтық ең жоғары деңгейге жетуі мүмкін.
Төтенше аптап ыстықта билік алдын алу шараларын қабылдауда. Бірқатар мектептерде оқу күні күннің жартысына дейін қысқартылды.
Бұған дейін Францияда аптап ыстықтан үш адам көз жұмды.