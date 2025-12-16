Еуропа көшбасшылары Украина үшін «көпұлтты күш» құруға уәде берді
АСТАНА.KAZINFORM — Еуропа көшбасшылары Киев пен Мәскеу арасындағы бейбітшілік келісімін қамтамасыз ету үшін «көпұлтты күш» құруды ұсынды, деп хабарлайды DW.
Бұл ұсыныс Берлиндегі келіссөзге қатысқан Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия, Польша, Финляндия, Норвегия, Швеция, Нидерланд, Дания, сондай-ақ Еуропалық Кеңес пен Еуропалық Комиссия басшыларының бірлескен мәлімдемесінде жарияланды. Мәлімдеме Германия үкіметінің веб-сайтында жарияланды.
— Еріктілер коалициясы» құрамындағы мүдделі елдер құрған және Америка Құрама Штаттары қолдайтын Еуропа басқаратын «Украина үшін көпұлтты күш» Украина Қарулы Күштерін қалпына келтіруге, Украина әуе кеңістігінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және теңіз қауіпсіздігін сақтауға, соның ішінде Украина аумағындағы операциялар арқылы үлес қосады, — делінген құжатта.
Мәлімдемеде бейбітшілік кезіндегі Украина армиясының саны «қақтығыстарды шектеп, Украина аумағын қорғай алу үшін» 800 000 сарбаз болуы керек екені айтылған. Сонымен қатар, халықаралық қауымдастықтың қатысумен «АҚШ басқаратын атысты тоқтатуды бақылау механизмі», сондай-ақ өзара деэскалация шараларын әзірлеу механизмі құрылуы керек.
Мәлімдемеге сәйкес, Еуропа Украинаға «болашақта қарулы шабуыл жасалған жағдайда бейбітшілік пен қауіпсіздікті қалпына келтіру» шараларын қабылдауға заңды түрде міндетті.
— Бұл шараларға қарулы күштерді пайдалану, барлау және логистикалық көмек, сондай-ақ экономикалық және дипломатиялық әрекеттер кіруі мүмкін, — делінген мәлімдемеде.
Бұған дейін АҚШ өкілдері Берлиндегі екі күндік келіссөздерден кейін мәлімдеме жасаған болатын.