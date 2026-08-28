Еуропа лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды
АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан UEFA Еуропа лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды.
Бұл кезеңдегі ойындарға қатысатын 36 команда төрт себетке бөлінді. Нәтижесінде олардың әрбірі сегіз қарсыласын анықтады. Командалар төрт кездесуді өз алаңында өткізсе, төртеуін сырт алаңда ойнайды.
Бірінші себет
«Байер» (Германия): «Марсель», «Лион», «Зальцбург», «Динамо» Загреб, «ЧФР Клуж», «Лех», «Бешикташ», ОФИ
«Бенфика» (Португалия): АЗ, «Милан», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Лех», «Омония», ОФИ, НЕК
«Ювентус» (Италия): «Реал Сосьедад», АЗ, «Ренн», «Ференцварош», «Омония», «Сельта», НЕК, «Хапоэль» Беэр-Шева
«Милан» (Италия): «Бенфика», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Зальцбург», «Сандерленд», «Борнмут», «Арарат-Армения», «Левски»
«Лион» (Франция): «Байер», «Реал Сосьедад», «Юнион», «Андерлехт», «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Лиллестрем», «Хоффенхайм»
АЗ (Нидерланд): «Ювентус», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Спарта», «Штурм», «Сандерленд», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Арарат-Армения»
«Олимпиакос» (Грекия): «Милан», «Марсель», «Спарта», «Ренн», «Ягеллония», «ЧФР Клуж», «Хоффенхайм», «Торреэнсе»
«Реал Сосьедад» (Испания): «Лион», «Ювентус», «Виктория Пльзень», «Юнион», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Торреэнсе», «Лиллестрем»
«Марсель» (Франция): «Олимпиакос», «Байер», «Андерлехт», «Селтик», «Сельта», «Штурм», «Левски», «Бешикташ»
Екінші себет
«Ференцварош» (Мажарстан): «Ювентус», «Милан», «Виктория Пльзень», «Селтик», «Целе», «Лех», «Торреэнсе», «Хоффенхайм»
«Виктория Пльзень» (Чехия): «Бенфика», «Реал Сосьедад», «Юнион», «Ференцварош», «Ягеллония», «Борнмут», «Левски», «Лиллестрем»
«Юнион» (Бельгия): «Реал Сосьедад», «Лион», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Лех», «Сельта», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Бешикташ»
«Динамо» Загреб (Хорватия): «Байер», АЗ, «Андерлехт», «Ренн», «Штурм», «Сандерленд», НЕК, «Хапоэль» Беэр-Шева
«Зальцбург» (Аустрия): «Милан», «Байер», «Спарта», «Андерлехт», «Кристал Пэлас», «Целе», «Арарат-Армения», «Левски»
«Селтик» (Шотландия): «Марсель», «Бенфика», «Ференцварош», «Юнион», «Сельта», «Омония», «Бешикташ», «Торреэнсе»
«Спарта» (Чехия): АЗ, «Олимпиакос», «Ренн», «Зальцбург», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Лиллестрем», «Арарат-Армения»
«Ренн» (Франция): «Олимпиакос», «Ювентус», «Динамо» Загреб, «Спарта», «Омония», «Штурм», ОФИ, НЕК
«Андерлехт» (Бельгия): «Лион», «Марсель», «Зальцбург», «Динамо» Загреб, «Сандерленд», «Ягеллония», «Хоффенхайм», ОФИ
Үшінші себет
«Штурм» (Аустрия): «Марсель», АЗ, «Ренн», «Динамо» Загреб, «Целе», «Борнмут», ОФИ, «Хоффенхайм»
«Лех» (Польша): «Байер», «Бенфика», «Ференцварош», «Юнион», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Торреэнсе», ОФИ
«Кристал Пэлас» (Англия): «Реал Сосьедад», «Лион», «Спарта», «Зальцбург», «Лех», «Ягеллония», «Хоффенхайм», «Бешикташ»
«Борнмут»: «Милан», «Реал Сосьедад», «Виктория Пльзень», «Спарта», «Штурм», «Сельта», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лиллестрем»
«Сандерленд» (Англия): АЗ, «Милан», «Динамо» Загреб, «Андерлехт», «Ягеллония», «Лех», «Левски», «Торреэнсе»
«Целе» (Словения): «Олимпиакос», «Байер», «Зальцбург», «Ференцварош», «Омония», «Штурм», НЕК, «Арарат-Армения»
«Ягеллония» (Польша): «Лион», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Виктория Пльзень», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Арарат-Армения», «Левски»
«Омония»: «Бенфика», «Ювентус», «Селтик», «Ренн», «Сельта», «Целе», «Бешикташ», НЕК
«Сельта» (Испания): «Ювентус», «Марсель», «Юнион», «Селтик», «Борнмут», «Омония», «Лиллестрем», «Хапоэль» Беэр-Шева
Төртінші себет
«Хоффенхайм» (Германия): «Лион», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Андерлехт», «Штурм», «Кристал Пэлас», «Бешикташ», ОФИ
«Бешикташ» (Түркия): «Марсель», «Байер», «Юнион», «Селтик», «Кристал Пэлас», «Омония», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хоффенхайм»
«Торреэнсе» (Португалия): «Олимпиакос», «Реал Сосьедад», «Селтик», «Ференцварош», «Сандерленд», «Лех», «Арарат-Армения», «Лиллестрем»
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль): «Ювентус», АЗ, «Динамо» Загреб, «Юнион», «Сельта», «Борнмут», ОФИ, «Бешикташ»
НЕК (Нидерланд): «Бенфика», «Ювентус», «Ренн», «Динамо» Загреб, «Омония», «Целе», «Левски», «Арарат-Армения»
ОФИ (Грекия): «Байер», «Бенфика», «Андерлехт», «Ренн», «Лех», «Штурм», «Хоффенхайм», «Хапоэль» Беэр-Шева
«Лиллестрем» (Норвегия): «Реал Сосьедад», «Лион», «Виктория Пльзень», «Спарта», «Борнмут», «Сельта», «Торреэнсе», «Левски»
«Левски» (Болгария): «Милан», «Марсель», «Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Ягеллония», «Сандерленд», «Лиллестрем», НЕК
«Арарат-Армения» (Армения): АЗ, «Милан», «Спарта», «Зальцбург», «Целе», «Ягеллония», НЕК, «Торреэнсе».
Финал 2027 жылдың 26 мамырында болады.
Еске салсақ, бұдан бұрын алматылық «Қайрат» командасының UEFA Конференция лигасы негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды.