Еуропада азық-түлік қауіпсіздігін бақылауға арналған жаңа цифрлық платформа енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық комиссия азық-түлік қауіпсіздігін бақылауды күшейту үшін жасанды интеллектке негізделген жаңа құралды іске қосты, деп хабарлайды Еuronews.
Еуропалық комиссия TraceMap деп аталатын жасанды интеллект платформасын іске қосты. Бұл жүйе ұлттық органдарға азық-түлікке қатысты алаяқтықты анықтауға, ластанған өнімдерді қадағалауға және қауіпті тауарларды нарықтан қайтарып алу процесін жеделдетуге көмектеседі.
Жасанды интеллект негізінде жасалған жаңа платформа Еуропалық одақта азық-түлік өнімдеріне қатысты алаяқтықты, ластанған өнім жеткізілімдерін және тағамнан туындайтын ауру ошақтарын тезірек анықтауға бағытталған.
Платформа қазірдің өзінде Еуропалық одақтың барлық еліндегі ұлттық органдар үшін қолжетімді.
Ол азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен тергеу жұмыстарының тиімділігін арттыруы тиіс.
Еурокомиссияның денсаулық сақтау және жануарлардың әл-ауқаты жөніндегі комиссары Оливер Вархеи бұл жүйені азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы дағдарыстарға жауап беру мүмкіндігін түбегейлі өзгерте алатын маңызды жаңалық деп атады.
Оның айтуынша, бұл жүйе елдер арасындағы үйлестіруді жақсартып, фермерлер мен тұтынушыларды қорғауды күшейтуге мүмкіндік береді.
Еурокомиссияның мәліметінше, TraceMap агроазық-түлік жүйелерінде бұрыннан бар деректер қорын пайдаланып, сауда схемалары мен өндіріс ағындарын дерлік нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді.
Жасанды интеллект тәуекелдерді бағалауды жетілдіріп, нарықтағы операторлар мен сату арналары арасындағы байланыстарды жылдам анықтайды. Сонымен қатар жеткізу тізбегін бақылап, қауіпті өнімдерді жедел түрде нарықтан қайтарып алуға көмектеседі.
TraceMap жүйесі сынақтан да өткен. Оның пилоттық нұсқасы Қытайдан жеткізілген ластанған қоспаларға байланысты Еуропа бойынша балаларға арналған сүт қоспаларын қайтарып алу кезінде қолданылған.
Азық-түлік қауіпсіздігі бойынша Еуропадағы жағдай
2024 жылы азық-түлік пен жемшөптегі қауіп туралы жедел хабарлау жүйесіне жіберілген хабарламалар саны 12 пайызға өсіп, 5 250-ге жеткен.
Хабарламалардың шамамен үштен бірі шекарада импорттан бас тарту жағдайларына қатысты болған. Негізінен Түркия, Мысыр және Үндістаннан жеткізілген жеміс-көкөністерде пестицид қалдықтарының көп болуы себеп болған.
Ең көп хабарлама жіберген елдер: Германия — 1 907, Нидерланд — 1 155 және Италия — 965.
Сондай-ақ 2024 жылы Еуропа елдерінде тағам арқылы жұғатын аурулардың 6 558 ошағы тіркелген. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 14,5 пайызға көп.
Еуропада ең жиі тіркелетін инфекциялар — кампилобактериоз, сальмонеллез, ішек таяқшасынан туындайтын инфекциялар және листериоз.
2024 жылы листерия бактериясы азық-түлік арқылы тарайтын инфекциялар арасында ауруханаға жатқызу мен өлім-жітімнің ең жоғары үлесіне себеп болған. Листерия жұқтырғандардың шамамен он адамның жетеуі ауруханаға жатқызылған, ал әр он екі адамның бірі қайтыс болған.
Айта кетелік Danone құрамынан улы зат анықталған балалар тағамын Германиядан кері қайтарып жатқаны туралы жазған едік.