Еуропада COVID-19 бен тұмаудың жалған тесттері анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропа нарығында COVID-19 және тұмау тесттерінің жалған үлгілері пайда болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Euronews-тің хабарлауынша, қытайлық өндіруші «FCO24090516» сынақ партиясы жалған екенін растады.
Испанияның дәрі-дәрмек және денсаулық сақтау өнімдері агенттігі (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) Португалия билігінен коронавирус пен А+В тұмауын анықтайтын жалған өзін-өзі тексеру жинақтарының таралуы туралы ескерту алды.
Түпнұсқа өнімді Қытайдың Ханчжоу қаласында орналасқан Safecare Biotech компаниясы шығарған, бірақ табылған үлгілерде компания жалған деп жариялаған FCO24090516 партия нөмірі бар.
Испанияның AEMPS компаниясы өнімдердің Испанияда таралуын бақылау үшін тергеу бастағанымен, қазіргі уақытта бұл өзгертілген құрылғылардың елдегі дәріханаларға немесе дистрибьюторларға жеткені туралы ешқандай дәлел жоқ.
Жалған тесттердің үш айқын белгісі бар: олардың өзгертілген ақпараты бар жапсырмасы, FCO24090516 партия нөмірі, өндірілген күні 2024 жылдың қыркүйегі және жарамдылық мерзімі 2026 жылдың қыркүйегі.
Қазақстанда эпидемиялық маусым басталғаннан бері – 2025 жылдың 1 қыркүйегінен 29 қазанына дейін – коронавирустық инфекцияның 74 жағдайы тіркелді.