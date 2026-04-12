Еуропада тұрғын үй бағасы: 2025 жылы қай елдерде ең жоғары өсім тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылдың соңғы тоқсанында Еуропалық одақ елдерінде тұрғын үй бағасы 2024 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 5,5%-ға өсті, деп хабарлайды Еuronews.
Әсіресе туристік бағыттағы Португалия, Хорватия және Испания елдерінде өсім айтарлықтай жоғары болды. Сарапшылар Euronews Business-ке берген сұхбатында елдер арасындағы айырмашылықтардың себептерін түсіндірді.
Қаржыландыру жағдайының жақсаруы
2025 жылдың соңындағы баға динамикасы негізінен қаржыландыру шарттарының жақсаруымен байланысты болды, бұл сұраныстың қайта қалпына келуіне әкелді. REMAX Europe жылжымайтын мүлік компаниясының бас директоры Михаэль Польцлернің айтуынша, пайыздық мөлшерлемелердің тұрақтануы бұрын баспана іздеуді кейінге қалдырған сатып алушылардың нарыққа қайта оралуына ықпал еткен.
Global Property Guide сарапшысы Микк Калмет те 2023–2024 жылдары мөлшерлемелердің өсуінен кейін сұраныс қайта қалпына келгенін атап өтті. Оның айтуынша, Euribor және банктік мөлшерлемелер тұрақталған соң, нарықтағы белгісіздік азайып, сатып алушылар сенімді бола бастаған.
Мажарстан – көшбасшы
Мажарстан 2025 жылдың төртінші тоқсанында тұрғын үй бағасының жылдық өсімі бойынша көш бастап, 21,2%-ға жетті. Евростат деректеріне сәйкес, бұл ең жоғары көрсеткіш.
Knight Frank компаниясының еуропалық тұрғын үй нарығын зерттеу бөлімінің жетекшісі Кейт Эверетт-Аллен Мажарстанда мемлекеттік субсидияланған бағдарламалардың белсенді жүргізілуі сұранысты арттырып, инвесторлардың қызығушылығын күшейткенін айтты.
Португалия, Хорватия және Испаниядағы өсім
Еуроаймақта Португалия (18,9%) мен Хорватия (16,1%) айтарлықтай өсім көрсетті. Одан кейін Испания (12,9%) тұр.
Сарапшылардың айтуынша, бұл елдерде халықаралық сұраныс шешуші рөл атқарған. Жайлы өмір салтын іздеген көші-қон, екінші тұрғын үй сатып алу және шетелдік капитал ағыны (оның ішінде цифрлық көшпенділер мен зейнеткерлер) бағаның өсуін қолдап отыр.
Польцлердің айтуынша, әсіресе Португалияда ұсыныстың шектеулі болуы, әсіресе Лиссабон мен Порту қалаларында, сондай-ақ мемлекеттік қолдау шаралары бағаның өсуіне әсер еткен. Жастарға арналған ипотекалық кепілдік бағдарламасы да сұранысты арттырған маңызды фактор болды.
Туристік нарықтардың тартымдылығы
Испанияда Валенсия мен Мадрид сияқты қалаларда баға өсімі ел бойынша орташа көрсеткіштен жоғары болды. Бұл ішкі және сыртқы сұраныстың үйлесуімен түсіндіріледі.
Сарапшылар туристік тартымдылықтың, қысқа мерзімді жалға беру нарығының кеңеюінің және шетелдік сатып алушылардың көбеюінің тұрғын үй нарығына қысым түсіріп отырғанын атап өтеді.
Басқа елдердегі өсім
10%-дан жоғары өсім Словакия (12,8%), Болгария (12,6%), Латвия (11%), Литва (10,8%) және Чехия (10,4%) елдерінде тіркелді.
Сарапшылардың пікірінше, Орталық және Шығыс Еуропа елдері соңғы 12–18 айда экономикалық өсімнің жоғары қарқыны, инфрақұрылымға инвестициялар және капитал ағынының артуы есебінен алдыңғы қатарға шыққан.
Басқа елдер және төмендеу
Баға өсімі Дания (7,6%), Ирландия (7%), Румыния (6,7%), Нидерланды (6,2%), Мальта (6,1%), Кипр (6%), Словения (5,8%) және Норвегия (5,7%) елдерінде де ЕО орташа деңгейінен жоғары болды.
Ал Финляндия тұрғын үй бағасы төмендеген жалғыз ел болды – жылдық төмендеу 3,1%-ды құрады.
ЕО-ның ірі елдері
ЕО-ның төрт ірі экономикасы ішінде Испания ерекше көзге түсті (12,9%). Италияда өсім 4,1%, Германияда 3%, ал Францияда небәрі 1% болды.
Сарапшылардың айтуынша, Франция 2023–2024 жылдардағы нарықтың күрт төмендеуінен кейін әлі де қалпына келу кезеңінде. Ал Германияда арзан несиелерге тәуелділік, табыс өсімінің баяулығы және қатаң реттеу шаралары нарыққа қысым түсіріп отыр.
Айта кетелік Ұлыбританияда тұрғын үй бағасы арзандаған еді.