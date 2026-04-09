Таяу Шығыстағы қақтығыс: Ұлыбританияда тұрғын үй бағасы арзандады
АСТАНА. KAZINFORM – Таяу Шығыстағы қақтығыс аясында Ұлыбританияның жылжымайтын мүлік нарығы төмендеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Лондондағы меншікті тілшісі.
Halifax банкінің деректеріне сәйкес, наурыз айында тұрғын үй бағасы ақпанмен салыстырғанда 0,5%-ға арзандап, орташа үй құны қайтадан 300 мың фунт стерлингтен төмен түсіп, 299 677 фунтты құрады.
Бағаның жылдық өсім қарқыны да баяулады: 2026 жылғы наурызда жылжымайтын мүлік өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,8%-ға ғана қымбаттаған. Ал ақпанда бұл көрсеткіш 1,2% болған.
Halifax банкінің ипотекалық бағыт жөніндегі басшысы Аманда Брайденнің айтуынша, тұрғын үй нарығындағы соңғы баяулау Таяу Шығыстағы қақтығысқа байланысты жоғары белгісіздікті көрсетеді.
«Энергия тасымалдаушылар бағасының өсуіне қатысты алаңдаушылық инфляциялық күтулерді күшейтіп, өз кезегінде ипотекалық мөлшерлемелердің өсуіне әкелді. Бұл биыл пайыздық мөлшерлемелер төмендейді деген сенімді әлсіретіп, жыл басында байқалған нарықтың бастапқы серпінін тежеді», – деді.
Сарапшылардың пікірінше, ипотекалық мөлшерлемелер британдық сатып алушылар үшін, әсіресе алғаш рет баспана алатындар үшін негізгі фактор болып отыр. Олар бастапқы жарна жинаумен қатар, қарыз құнын да ескеруге мәжбүр.
Англия банкі биыл пайыздық мөлшерлемені бірнеше рет көтеруі мүмкін деген болжамдар тіркелген мөлшерлемесі бар ипотекалық несиелердің қымбаттауына себеп болды. Алайда сәрсенбі күні таңертең Лондон қаржы орталығының трейдерлері АҚШ пен Иран екі апталық шартты бітімге келгеннен кейін болжамдарын төмендетті, деп жазады The Guardian.
Halifax сарапшыларының бағалауынша, тұрғын үй бағасының алдағы динамикасы қысым факторларының қанша уақытқа созылатынына, сондай-ақ олардың экономика мен жұмыссыздық деңгейіне әсеріне байланысты болады.
Соңғы апталарда Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты ипотекалық ұсыныстар саны қысқарды. Наурыз айының соңына қарай екі жылдық тіркелген ипотеканың орташа мөлшерлемесі 5,84%-ға дейін өсіп, 2024 жылғы шілдеден бергі ең жоғары деңгейге жетті.
Дегенмен, Ұлыбританиядағы ипотекалық мөлшерлемелердің өсуі 2022 жылы байқалған күрт секіріске қарағанда біршама қалыпты деңгейде қалып отыр. Сонымен қатар, көптеген үй шаруашылықтары бұрын бекітілген ипотекалық келісімдерге ие болғандықтан, қазіргі мөлшерлеме өсімінен ішінара қорғалған.
Осы факторларды ескерсек, сарапшылар қысқа мерзімді кезеңде белгісіздік нарық белсенділігін тежегенімен, тұрғын үй бағасы салыстырмалы түрде тұрақты сақталуы мүмкін екенін айтады.
Бұған дейін мұнай бағасы күрт төмендеп, қор нарықтары АҚШ пен Иран Ормуз бұғазындағы негізгі су жолын қайта ашуды қамтитын екі апталық бітімге келгеннен кейін өсім көрсеткені хабарланған еді.