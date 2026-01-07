Еуропадағы қалың қар: 6 адам қаза тапты, жүздеген әуе рейсі тоқтатылды
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропа бойынша тоқтаусыз қалың қар жауып, оның соңы көктайғаққа ұласып, көліктердің кептелісі де қиындық туғызды. Ресми мәліметке сүйенсек, қолайсыз ауа райына байланысты болған оқиғалар салдарынан құрлықта алты адам қаза тапқан. Бұл туралы ВВС жазды.
Еуропаның түкпір-түкпірінде жүздеген әуе рейсі тоқтатылып, Париж бен Амстердам әуежайларында мыңдаған жолаушы кептеліп қалды.
Францияның оңтүстік-батысындағы Ланд департаментінде көктайғақ салдарынан болған екі жол-көлік оқиғасында үш адам қаза тапты, деп хабарлады билік өкілдері.
Тағы екі адам Париж аймағында болған жеке жол-көлік оқиғаларында көз жұмды. Олардың бірі Париждің шығысында жеңіл автокөліктің жүк көлігімен соқтығысуы салдарынан болғанын полиция хабарлады.
Тағы бір жағдайда қардың салдарынан такси көлігі жол жиегіне соғылып, Марна өзеніне құлаған, деп хабарлады бұқаралық ақпарат құралдары.
Балқан елдерінде де қар жауып, нөсер жаңбыр байқалды. Дүйсенбі күні Босния астанасы Сараевода әйел адам үстіне дымқыл қардың салмағынан ағаш құлап, қаза тапты, деп мәлімдеді полиция.
Францияның көлік министрі Филипп Табаро сейсенбі түні мен сәрсенбі күні елде қардың жаууы одан әрі күшейетінін айтты. Ол тұрғындарды мүмкіндігінше сапарға шықпауға және қашықтан жұмыс істеуге шақырды.
Францияның ұлттық метеорологиялық қызметі сәрсенбі күні 38 департамент қар мен көктайғаққа байланысты ауа райының қауіптілігінің «қызғылт сары» деңгейіне көшірілетінін хабарлады. Бірқатар өңірде көптеген теміржол рейстері тоқтатылды.
Париж билігі сәрсенбі күні таңертең бірнеше сағат бойы Руасси — Шарль-де-Голль әуежайында рейстердің 40 пайызы тоқтатылатынын мәлімдеді. Бұл әуежай қызметкерлеріне ұшу-қону жолақтарын қардан тазалауға мүмкіндік беру үшін жасалмақ. Ал Орли әуежайы осы уақыт аралығында рейстерінің төрттен бірін тоқтатуды жоспарлаған.
Амстердамдағы Схипхол әуежайында сәрсенбі күні 400-ден астам рейс тоқтатылды.
Жүздеген жолаушы әуежайларда қалып қойды, көпшілігі қосылатын рейстеріне үлгере алмады. Әуе компанияларының тіркеу орындарының алдында ұзын-сонар кезек пайда болып, адамдар рейстердің қайта қашан басталатыны туралы ақпарат күтіп отыр.
Еске сала кетсек, Францияда электр энергиясын тұтыну рекордтық деңгейге жетті. Оған негізінен елдегі төменгі ауа темпаратурасы себеп болып отыр.